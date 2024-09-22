Психолог объяснила, чем опасен газлайтинг

По словам эксперта, абьюз — психологическое насилие в отношениях, которое проходит по замкнутому циклу «напряжение — насилие — примирение». Абьюзер не справляется с возникшим напряжением, применяет акт насилия, потом испытывает чувство вины.
«Газлайтинг — постоянная форма психологического насилия и воздействия на человека, целью которого является искажение восприятия жертвы. Газлайтер заставляет жертву сомневаться в себе, в своей памяти, своем восприятии. Жертва начинает думать, что с ней что-то не так. В самых тяжелых случаях и при наличии определенных факторов у жертвы могут проявиться симптомы шизофрении», — объясняет психолог.
Эксперт подчеркнула, что газлайтинг опасен возникновением эмоциональных проблем, формированием проблем с доверием, в том числе и к самому себе, существенным изменением «Я-концепции» в негативную сторону, формированием депрессии, тревожных расстройств и других нарушений.
Газлайтерами становятся люди, склонные к нарциссическому расстройству личности, психопатиям, социопатиям. Психолог Завертяева выделила несколько признаков газлайтеров.
«Часто у них неадекватная самооценка, которую газлайтеры пытаются скрыть за властью над другими людьми. Они получают удовольствие, когда видят страдания жертвы. Боятся быть хуже других, поэтому убеждают окружающих, что проблемы у них», — сказала она.
При этом газлайтинг происходит всегда от внешних источников. Но есть так называемый селф-газлайтинг, который заключается в самообесценивании, пренебрежении и/или отрицании собственных чувств, эмоций, достижений.
«Чтобы не стать жертвой газлайтинга и/или селф-газлайтинга будьте бдительны к действиям других и внимательны к себе», — резюмировала Завертяева.