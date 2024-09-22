Психолог объяснила, чем опасен газлайтинг

«Газлайтинг — постоянная форма психологического насилия и воздействия на человека, целью которого является искажение восприятия жертвы. Газлайтер заставляет жертву сомневаться в себе, в своей памяти, своем восприятии. Жертва начинает думать, что с ней что-то не так. В самых тяжелых случаях и при наличии определенных факторов у жертвы могут проявиться симптомы шизофрении», — объясняет психолог.