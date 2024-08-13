Психолог объяснил рост популярности смартфонов в золотой расцветке

В первом полугодии 2024 года россияне купили на 150% больше смартфонов в золотом цвете, чем за аналогичный период 2023 года. Вырос спрос и на белые устройства, а серая расцветка, которая когда-то была популярной, упала в продажах на 56%. По мнению Михаила Хорса, интерес покупателей к золотым телефонам указывает на их усталость от тренда на нейтральные цвета (он доминировал в дизайне последние десятилетия). Возвращение ярких расцветок в «мейнстрим» может говорить о том, что людям хочется вернуться «туда, где жизнь яркая», отметил психолог в разговоре с Общественной службой новостей.
Он предположил, что это циклическая история. Так, в России и во всем мире довольно долгое время модные дома и прочие лидеры мнений диктовали холодную гамму цветов: черный, стальной, серый, белый. Это видно даже по автомобилям. Машины, выпущенные в 90-х годах, были разноцветными, было много красных, желтых, зеленых. А потом, с двухтысячных, пошел тренд на белые, серые и черные автомобили.
«Я очень надеюсь, что [рост продаж смартфонов яркой расцветки] — это предвестник того, что мы возвращаемся в полную цветовую гамму, потому что яркость цветов и разница между ними способствует личностному развитию», — сказал Михаил Хорс.
По его словам, унылая трехцветная или пятицветная система формирует в психике ограниченность. Чем больше в жизни многообразия, тем больше у человека готовности к разным сценариям, отметил эксперт.
Вместе с тем возвращение ярких цветов в моду также может быть и своеобразной манипуляцией маркетологов, которые постоянно ищут способы увеличить продажи своего продукта. Вероятно, они увидели по замерам, что цвет — это значимая характеристика, и люди реже покупают смартфоны, если им приходится менять одно серое устройство на другое серое устройство, даже если их технические характеристики различаются Отметим, срок службы смартфона зависит в том числе от того, насколько долго прослужит его аккумулятор. Эксперты рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы аккумуляторная батарея прослужила как можно дольше.
Айгуль Сабитова