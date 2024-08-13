Психолог объяснил рост популярности смартфонов в золотой расцветке

В первом полугодии 2024 года россияне купили на 150% больше смартфонов в золотом цвете, чем за аналогичный период 2023 года. Вырос спрос и на белые устройства, а серая расцветка, которая когда-то была популярной, упала в продажах на 56%. По мнению Михаила Хорса, интерес покупателей к золотым телефонам указывает на их усталость от тренда на нейтральные цвета (он доминировал в дизайне последние десятилетия). Возвращение ярких расцветок в «мейнстрим» может говорить о том, что людям хочется вернуться «туда, где жизнь яркая», отметил психолог в разговоре с Общественной службой новостей.