Психолог объяснил родителям, как рассказать ребенку о смерти

«Возможно, самое важное — позволить детям задавать столько вопросов, сколько им нужно, чтобы понять. Им не нужны заумные теории, только честность и поддержка. И если в какой-то момент вы запнетесь, просто обнимите ребенка и скажете, что всё будет хорошо. Ведь в этот момент вы научите его главному — несмотря на конечность жизни, мы можем разделить ее с теми, кто рядом. И, может быть, в этом и есть ее (жизни) смысл», — заключил психолог.