Психолог объяснил родителям, как рассказать ребенку о смерти

«Когда лучше говорить об этом? Как только ребенок начнет задавать вопросы. А если их нет, создать обстановку, где говорить об этом — естественно. Мы объясняем, почему листья осенью опадают, а весной снова появляются, так почему бы не рассказать, что и люди иногда уходят, оставаясь с нами только в воспоминаниях?» — заметил он.
По его словам, важно не пытаться изобрести мифический «радужный мост». Дети чувствуют фальшь. Лучше сказать честно: «Хомяк умер, его больше нет, но мы всегда будем помнить о нем». Без иллюзий, но и без тяжелой философии: дети часто понимают больше, чем нам кажется, и сами зададут дополнительные вопросы.
«В таких разговорах лучше быть простым и открытым. Когда мой старший сын лет в пять спросил меня о смерти, я на мгновение замер — не как психолог, а как отец. Ответил просто: “Смерть — это когда всё заканчивается. Но мы всегда помним тех, кого любили”. Он кивнул, будто услышал что-то очевидное. Дети — философы по природе и воспримут смерть не как трагедию, а как часть жизни, если мы не будем добавлять в разговор драматизма», — подчеркнул Гусев.
Как объяснил специалист, когда дети начинают познавать мир, они встречаются и с его «темной стороной». Если в детстве они не научатся принимать ее, то, став взрослыми, будут бояться смерти как страшной сказки или, наоборот, слишком идеализировать ее, создавая ненужные трагедии. Долг родителей — помочь принять жизнь такой, какая она есть, без сложных аллегорий вроде «Каждый спектакль заканчивается». Достаточно простого: «Это случилось, и такое бывает с каждым».
«Возможно, самое важное — позволить детям задавать столько вопросов, сколько им нужно, чтобы понять. Им не нужны заумные теории, только честность и поддержка. И если в какой-то момент вы запнетесь, просто обнимите ребенка и скажете, что всё будет хорошо. Ведь в этот момент вы научите его главному — несмотря на конечность жизни, мы можем разделить ее с теми, кто рядом. И, может быть, в этом и есть ее (жизни) смысл», — заключил психолог.
Ранее, 27 октября, преподаватель математики и основатель онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько рассказал «Известиям» о том, что делать, если ребенка травят в школе. По его словам, буллинг может иметь разрушительные последствия для психического здоровья детей, включая низкую самооценку, социофобию, расстройства пищевого поведения (РПП) и даже селфхарм. Если ваш ребенок стал жертвой травли, необходимо инициировать беседу с учителем, школьным психологом или администрацией школы, а в лучшем случае — составить совместный план по устранению конфликта, объяснил специалист.