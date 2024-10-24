Психолог объяснил причины иррационального страха за свое здоровье

В разговоре с Общественной службой новостей он рассказал, что долгое пребывание в состоянии навязчивого страха приводит к напряжению нервной системы. В итоге может развиться хронический стресс, ослабляющий иммунную систему.
Михаил Хорс отметил, что страх сам по себе — это не хорошо и не плохо. Это инструмент, данный природой для безопасности. Навязчивый же страх — это хроническое напряжение нервной системы, которое, по сути, является воспалением.
Эксперт подчеркнул, что, когда нервная система хронически напряжена, она не выполняет другие свои функции. Например, стрессовое состояние, в которое может вылиться хронический страх, считают фактором риска онкологии. Когда человек находится в стрессовом состоянии и его нервная система постоянно напряжена, мозг медленнее узнает, что в каком-то органе начались воспалительные процессы, и не всегда может с этим воспалением побороться. А там, где хроническое воспаление, там фактор риска онкологии. «Хронический страх как раз может забить нервную систему сенсорикой», — пояснил эксперт.
Он рассказал, что кратковременный страх или стресс не вредят человеку. А вот если они перешли в хроническую форму, то это уже плохо.
Психолог подчеркнул, что у некоторых людей стоит запрет на опасность, для них она демонизирована. Они твердо убеждены, что ее обязательно нужно избежать и что нельзя ни в коем случае в ней находиться. Однако это невозможно — все мы живем в какой-то мере в опасности.
«Когда человек начинает мыслить более реалистично и вариативно, начинает сам себе говорить, что опасность — это норма жизни и что, скорее всего, для нас в какой-то мере опасно все, с чем мы сталкиваемся, тогда у него нет возможности обычный страх перевести в фобию, в навязчивый страх», — поделился эксперт.
Также фобический страх возникает из-за отсутствия рефлексии. Например, человек может прочитать где-то о вреде того или иного продукта и поверить в это. Потом он уже не будет подвергать свои знания сомнению и будет абсолютно уверен в собственной правоте. Зачастую это идет из детства, когда нам говорят, что сомневаться в себе плохо, что мы должны быть в себе уверены, что сомнения — это признак слабости, а слабым быть нельзя. Взрослый же человек, рационально и реалистично мыслящий, допускает, что он может совершить ошибку, поэтому периодически проводит ревизию своих убеждений и подвергает их сомнению. Если он так поступает и при этом у него есть разрешение находиться в опасности, то фобии не возникнет.
Михаил Хорс отметил, что речь идет именно о навязчивом страхе перед внешними угрозами, в том числе для здоровья. Инсектофобия, клаустрофобия и прочие подобные «фобии» возникают по другим причинам, подчеркнул он.
Есть мнение, что от страха можно поседеть, что он увеличивает глаза и что от него останавливается сердце. Так ли это, объяснили медики.