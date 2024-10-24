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Психолог объяснил причины иррационального страха за свое здоровье

Сейчас в Интернете часто пишут и говорят о всевозможных опасностях для здоровья — например, угрозе новых эпидемий. Поэтому человек часто рискует от разумной осторожности перейти к навязчивому страху и стремлению максимально оградить себя от той или иной угрозы — реальной или надуманной. Механизмы возникновения такого состояния объяснил главный психолог кадрового центра Минздрава России по Новгородской области, практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с Общественной службой новостей он рассказал, что долгое пребывание в состоянии навязчивого страха приводит к напряжению нервной системы. В итоге может развиться хронический стресс, ослабляющий иммунную систему.

Михаил Хорс отметил, что страх сам по себе — это не хорошо и не плохо. Это инструмент, данный природой для безопасности. Навязчивый же страх — это хроническое напряжение нервной системы, которое, по сути, является воспалением.

Эксперт подчеркнул, что, когда нервная система хронически напряжена, она не выполняет другие свои функции. Например, стрессовое состояние, в которое может вылиться хронический страх, считают фактором риска онкологии. Когда человек находится в стрессовом состоянии и его нервная система постоянно напряжена, мозг медленнее узнает, что в каком-то органе начались воспалительные процессы, и не всегда может с этим воспалением побороться. А там, где хроническое воспаление, там фактор риска онкологии. «Хронический страх как раз может забить нервную систему сенсорикой», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что кратковременный страх или стресс не вредят человеку. А вот если они перешли в хроническую форму, то это уже плохо.

Психолог подчеркнул, что у некоторых людей стоит запрет на опасность, для них она демонизирована. Они твердо убеждены, что ее обязательно нужно избежать и что нельзя ни в коем случае в ней находиться. Однако это невозможно — все мы живем в какой-то мере в опасности.

«Когда человек начинает мыслить более реалистично и вариативно, начинает сам себе говорить, что опасность — это норма жизни и что, скорее всего, для нас в какой-то мере опасно все, с чем мы сталкиваемся, тогда у него нет возможности обычный страх перевести в фобию, в навязчивый страх», — поделился эксперт.

Также фобический страх возникает из-за отсутствия рефлексии. Например, человек может прочитать где-то о вреде того или иного продукта и поверить в это. Потом он уже не будет подвергать свои знания сомнению и будет абсолютно уверен в собственной правоте. Зачастую это идет из детства, когда нам говорят, что сомневаться в себе плохо, что мы должны быть в себе уверены, что сомнения — это признак слабости, а слабым быть нельзя. Взрослый же человек, рационально и реалистично мыслящий, допускает, что он может совершить ошибку, поэтому периодически проводит ревизию своих убеждений и подвергает их сомнению. Если он так поступает и при этом у него есть разрешение находиться в опасности, то фобии не возникнет.

Михаил Хорс отметил, что речь идет именно о навязчивом страхе перед внешними угрозами, в том числе для здоровья. Инсектофобия, клаустрофобия и прочие подобные «фобии» возникают по другим причинам, подчеркнул он.

Есть мнение, что от страха можно поседеть, что он увеличивает глаза и что от него останавливается сердце. Так ли это, объяснили медики.