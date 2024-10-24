Психолог объяснил причины иррационального страха за свое здоровье

Также фобический страх возникает из-за отсутствия рефлексии. Например, человек может прочитать где-то о вреде того или иного продукта и поверить в это. Потом он уже не будет подвергать свои знания сомнению и будет абсолютно уверен в собственной правоте. Зачастую это идет из детства, когда нам говорят, что сомневаться в себе плохо, что мы должны быть в себе уверены, что сомнения — это признак слабости, а слабым быть нельзя. Взрослый же человек, рационально и реалистично мыслящий, допускает, что он может совершить ошибку, поэтому периодически проводит ревизию своих убеждений и подвергает их сомнению. Если он так поступает и при этом у него есть разрешение находиться в опасности, то фобии не возникнет.