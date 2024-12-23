Психолог объяснил, почему важно учитывать мнение гостей при составлении меню на свадьбу

«Я была убита горем. Поставщики еды выглядели такими смущенными, а несколько гостей еще даже не попробовали наше тщательно продуманное меню, — продолжила автор вирусного поста. — Когда я поговорила с братом, он сказал, что моя тетя написала ему, что “вся еда — это овощи”, и они “не могут позволить людям голодать на свадьбе”». После этого девушка ушла плакать в туалет: позднее ее муж попросил родственников уйти со свадьбы, но те ответили, что «молодожены сами испортили себе свадьбу» и «навязывали окружающих свои убеждения».