Психолог объяснил, почему важно учитывать мнение гостей при составлении меню на свадьбу

«Я плакала в туалете, а муж попросил родственников уйти»
На англоязычном форуме Reddit набрала популярность анонимная история девушки, которая недавно вышла замуж. Она и ее партнер — веганы, поэтому пара решила составить меню праздника без продуктов животного происхождения. На организацию мероприятия, в том числе найм поваров, которые приготовили «курс из пяти блюд», ушло 15 тысяч долларов.
Несмотря на все старания, гости свадьбы не оценили решения супругов и потраченных ими усилий. «Каждое блюдо было разработано так, чтобы быть вкусным и сытным, независимо от диетических предпочтений. Церемония была прекрасной, но во время приема я заметила, что моего брата Тома нет за своим столом, — рассказала в посте девушка. — 20 минут спустя я с ужасом наблюдала, как он и мои двоюродные братья вошли с 20 большими пиццами. Они начали раздавать их гостям, крича: “Настоящая еда для всех, кто хочет!”».
Присутствующие восприняли доставку пиццы как шутку и стали ее фотографировать и снимать видео — она полностью переключила внимание со свадьбы. По словам девушки, внезапная «смена меню» впечатлила даже ее свекровь, которая после церемонии написала в своих соцсетях, что «свадьба сына была ужасной, и только пицца спасла ее», потому что «гостей заставляли есть еду для кроликов».
«Я была убита горем. Поставщики еды выглядели такими смущенными, а несколько гостей еще даже не попробовали наше тщательно продуманное меню, — продолжила автор вирусного поста. — Когда я поговорила с братом, он сказал, что моя тетя написала ему, что “вся еда — это овощи”, и они “не могут позволить людям голодать на свадьбе”». После этого девушка ушла плакать в туалет: позднее ее муж попросил родственников уйти со свадьбы, но те ответили, что «молодожены сами испортили себе свадьбу» и «навязывали окружающих свои убеждения».
Чему учит эта история?
Евгений Тумило, Гештальт-терапевт, специалист школы психологических профессий «Психодемия».
Значимость еды
Еда важна для людей не только как ресурс, но и как часть культуры, а значит и как часть собственной идентичности. Пищевое насилие, наоборот, грубо нарушает границы, демонстрируя неуважение и желание доминировать. Также оно может вызывать неприятные воспоминания из детства, когда нас заставляли есть нелюбимую еду.
Для веганов выбор блюд часто связан с этикой и даже философией, но именно поэтому навязывание этих блюд другим и равносильно навязыванию ценностей. А разногласия на ценностном уровне, как правило, провоцируют очень острые конфликты.
Если бы молодожены учли, что пищевые предпочтения столь же важны, как религиозные или политические взгляды, они могли бы быть более чуткими и предусмотреть запасное меню. Именно поэтому, дабы сохранять добрые отношения, стоит избегать давления в подобных вопросах.
Семейная история
И невеста, навязывающая гостям безальтернативное меню, и ее брат, принесший пиццу, проявили бестактность. Их действия демонстрируют отсутствие уважения и авторитарный подход. Это типично для людей, чьи границы серьезно нарушались в детстве в родительской семье.
Вместе с тем я верю, что поведение сиблингов могло быть продиктовано исключительно благородными мотивами. Сестра наверняка хотела показать, что веганская кухня может быть вкусной. А брат хотел погасить зреющее недовольство и наладить отношения с семьей жениха. Что, кстати, отчасти получилось.
Как решать подобные конфликты
Шутливое признание своих ошибок могло бы серьезно снизить напряжение. Здесь важно не переоценивать значимость события, даже такого судьбоносного как свадьба, и уметь проявлять гибкость.
Ситуацию также могла спасти готовность сторон слышать друг друга и договариваться. Например, молодожены могли бы спросить гостей, насколько они довольны застольем и предложить альтернативные блюда. А Том мог бы сначала выразить общее недовольство наедине с сестрой и затем обсудить возможные варианты решения.
Учитывая уровень стресса новобрачных и конфликтные отношения внутри семьи, также полезно было бы найти посредника из числа родственников или друзей, чтобы более дипломатично разрешить конфликт.