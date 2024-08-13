Психолог объяснил, почему мужчин отталкивают сделанные губы

Нередко женщины «накачивают» себе губы, полагая, что это красиво. Однако мужчин такое только отталкивает. С чем это связано, в беседе с NEWS.ru объяснил психолог Александр Кичаев.
Он рассказал, что искусственные вмешательства в организм и тело женщины вызывают у мужчин ощущение фальшивости. Такие представительницы сильного пола кажутся им ненастоящими. К такой женщине формируется базовое недоверие, считает психолог. Мужчина хочет доверять партнерше, поэтому его это оттолкнет.
«Был тренд лет 10 назад или даже больше, когда делать губы было модно, но сейчас идет тренд на естественность. Но для секса это нормально, мужчину не будет смущать девушка со сделанными губами для сексуальных утех на одну ночь», — сказал Александр Кичаев.
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Айгуль Сабитова