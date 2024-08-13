Психолог объяснил, почему мужчин отталкивают сделанные губы

«Был тренд лет 10 назад или даже больше, когда делать губы было модно, но сейчас идет тренд на естественность. Но для секса это нормально, мужчину не будет смущать девушка со сделанными губами для сексуальных утех на одну ночь», — сказал Александр Кичаев.