Психолог объяснил, как распознать меркантильного партнера

Что рассказала девушка
В X/Twitter одна из русскоязычных пользовательниц поделилась историей из личной жизни и рассказала, что бросила партнера после того, как он отказал ей в покупке новых туфель.
«Впервые за всю жизнь осмелилась что-то попросить в отношениях у парня купить мне. Недорогие туфли. А он написал мне: “Неа”. Теперь у меня нет парня», — рассказала она, отметив, что и до этой ситуации она видела «красные флаги» с его стороны — например, что у них не было конфетно-букетного периода, а самой ей очень непросто просить в отношениях что-либо от партнеров. «Я всегда очень стесняюсь что-то просить, даже у родителей, поэтому никогда в отношениях не смела заикаться», — призналась она.
Что россияне думают об этой истории
«Парень — жлоб»
Ее рассказ вызвал у многих отклик — молодого человека в комментариях назвали жлобом и представителем категории людей, от которых стоит уходить. Те, кто счел ее поступок правильным, рассказали, что сами встречались с партнерами, которые «считали каждую копейку».
«Я думаю, что особый кайф в отношениях — заботиться о другом и радовать другого. И в идеале это должно работать в обе стороны. Господи, 2 тысячи за туфли! Мы с подругами часто просто так дарим друг другу штуки, просто потому что нам нравится видеть друг друга счастливыми. Это база!».
«Был январь, я студентка последнего курса, ушла с работы, новой еще не было. Карманные уже к концу недели закончились, и внезапно начались месячные. Прошу бывшего мне купить тампоны за 100 рублей, на что он очень нервно отвечает: “У тебя уже денег даже на личные нужды нет”».
«Я читаю в ленте истории, цитирующие этот твит, и я в шоке — так много людей были в отношениях с такими [плохими людьми], откровенно говоря, что мне просто плакать хочется и обидно за всех».
«Респект, зачем он тебе нужен, жлоб вонючий? Пусть организует с другими жлобами подкаст “рай в шалаше” и там обсуждают “меркантильных баб”».
«Вот не понимаю я таких жадных мужиков, зачем тогда встречаться с девушкой, если не готов ничего ради нее делать?».
«Девушка мелочная и инфантильная»
Другие же увидели в поступке девушки меркантильность и упрекнули ее за то, что она разорвала с ним отношения из-за отказа в покупке обуви.
«Нафига просила купить туфли? Какая-то мелочность с обоих сторон. Извини, конечно же, но просить не стоит, особенно туфли. Любящий мужчина сам подарит, если финансы позволяют».
«Туфли важнее парня. Супер отношения, торгово-рыночные»
«То есть вы расстались с человеком, потому что он не купил вам что-то по вашему требованию? Ну это или меркантилизм, или инфантилизм, но точно не полноценные отношения с человеком».
«Я не понимаю, в чем прикол у некоторых совершеннолетних женщин клянчить копейки у своего парня».
«Оба меркантильны»
Некоторые пользователи упрекнули обоих бывших партнеров в меркантильности: девушку — в том, что она посмела требовать подарки и разорвала отношения после отказа, молодого человека — в нежелании что-либо покупать своей избраннице.
Как понять, что партнер меркантильный
Распознать меркантильность бывает непросто как наблюдая за парой со стороны, как в данной ситуации, так и непосредственно находясь в отношениях. По словам психолога Алексея Корякова, меркантильный человек сфокусирован на материальных ценностях: деньгах, брендах и так далее.
Его эмоциональное состояние зависит в первую очередь от этих вещей, а не от общения с другим человеком как личностью.
«Прежде всего нужно сказать, что, пока базовые потребности не закрыты, большинство людей так или иначе фокусируются на их удовлетворении, и это нормально, — рассуждает специалист. — Поэтому разберем ситуацию, когда базовые потребности закрыты и поведение человека выдает его меркантильную сущность — на это могут указывать несколько признаков».
1. Его настроение определяется не вашим обществом, а контекстом
Чем дороже ресторан, в который вы идете, тем более приподнято чувствует себя ваш спутник — то же самое касается, например, дорогого отеля. «Я не рассматриваю случаи, когда некачественный сервис в слишком дешевой забегаловке действительно испортил вам настроение. Речь идет именно о тех случаях, когда все базовые потребности уже закрыты, — объясняет Алексей Коряков. — Например, чек в ресторане начинается от 10 тысяч, сервис явно на уровне — и в этом случае от повышения суммы настроение партнера меняться в норме не должно. То есть важно, чтобы партнер хотел проводить время с вами как с личностью, без условий и влияния контекста».
2. Его отношение к подаркам зависит от их ценности, а не от проявленного чувства
«Посмотрите, на что обращает внимание ваш партнер, получив подарок, — на его стоимость или на чувства, которые вы вложили?» — предлагает поразмыслить психолог.
3. Его чувства базируются не на вашей личности, а на ресурсах, которые вас окружают
Чувства могут быть основаны на интересе к личности либо на интересе к ресурсам: деньгам, статусу, связям и так далее. В первом случае партнер проявляет внимание, спрашивает, как прошел ваш день, что вы чувствуете, как ваши дела. Во втором, если его чувства основаны на ресурсах, он постоянно что-то требует, вытягивает, просит закрывать его финансовые потребности, совершенно не заботясь о ваших чувствах. Создается ощущение, что вы как личность ему не интересны. Люди обычно пытаются прогнать это ощущение, но на самом деле оно совершенно верное. Если оно возникло хотя бы раз, значит, так оно и есть.
4. Он демонстрирует богатства и зависит от него
Ваш партнер сосредоточен на демонстрации фото, на брендах, роскоши. Яркий пример: вы идете в ресторан. Партнер фотографирует все, от вывески до меню, и сразу же отправляет все это в свою соцсеть. При этом с вами он не фотографируется: близкому человеку важно демонстрировать не любовь, а богатство.
5. Он требует подарков
Именно не просьба, а требование: «Ты должен (-на)». «Например, убеждение: если мужчина богатый, он должен все покупать. А почему должен? Непонятно, — говорит Алексей Коряков. — Во многих случаях это долженствование предъявляется как условие продолжения отношений. И если вы чувствуете, что от вас именно требуют подарков, это признак меркантильности».
«Подобная меркантильность в отношениях будет присутствовать всегда. Совершенно нормально, если один партнер сам хочет что-то подарить другому, — продолжает психолог. — Но если ситуация с подарками переходит в плоскость требований, она уже некорректная и на пользу отношений работать не будет. Если говорить о той спорной ситуации с туфлями: здесь подарок как раз выступает как условие продолжения общения. Но почему девушка выдвигает парню претензии по поводу покупок? Что для нее важнее — человек или ресурсы? Если важнее личность, то подарки не нужны и можно просто кайфовать от того, что ваш человек рядом с вами».
Чем опасны отношения с меркантильными людьми
Между партнерами нет эмоционального единства: одна сторона не учитывает эмоции и чувства другой, предпочитая меркантильные рассуждения. Приоритет интересов над личными отношениями приводит к тому, что партнеры игнорируют нужды друг друга. В меркантильных отношениях нет глубокого доверия и уважения, они нестабильны, и партнеры не могут быть уверены друг в друге. Наконец, в этой ситуации всегда очень высок риск разрушения отношений, как это показывает ситуация из соцсетей с туфлями.
Алексей Коряков, психолог-гипнотерапевт