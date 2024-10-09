Психолог объяснил, как распознать меркантильного партнера

Чувства могут быть основаны на интересе к личности либо на интересе к ресурсам: деньгам, статусу, связям и так далее. В первом случае партнер проявляет внимание, спрашивает, как прошел ваш день, что вы чувствуете, как ваши дела. Во втором, если его чувства основаны на ресурсах, он постоянно что-то требует, вытягивает, просит закрывать его финансовые потребности, совершенно не заботясь о ваших чувствах. Создается ощущение, что вы как личность ему не интересны. Люди обычно пытаются прогнать это ощущение, но на самом деле оно совершенно верное. Если оно возникло хотя бы раз, значит, так оно и есть.