Психолог объяснил, как правильно ссориться при детях

Часто эти разговоры на повышенных тонах вольно или невольно происходят при детях. Детский нейропсихолог и преподаватель международного института психологии Smart Егор Семенов рассказал «Газете.Ru», каких правил нужно придерживаться, чтобы свести к минимуму негативное влияние ссор на ребенка.
По словам эксперта, не следует пытаться все время «играть» в любящую семью при ребенке. Если тотально ограничивать его от негатива, ему будет гораздо сложнее, когда он выйдет во взрослый мир: любое проявление конфликта, хамства, цинизма будет его дезориентировать.
Также во время ссоры можно затрагивать только поступки. Например, можно справедливо упрекнуть мужа в разгаре спора, что он уже вторую неделю не может приладить на место отвалившуюся вешалку. Но старайтесь не говорить, поддавшись эмоциям, что он лентяй.
«Лучше пусть ребенок продолжает считать отца самым умным и самым умелым человеком на свете, который по каким-то причинам сделал что-то, что не понравилось маме, чем переведет его в разряд глупцов и неумех», — объясняет психолог.
Не стоит и делать ребенка частью конфликта. Отец в норме — непререкаемый авторитет, и когда вы заставляете ребенка поставить этот авторитет под сомнение, плюс еще сделать это в открытую — мощнейший стресс и психологическая травма ребенку обеспечены.
«Никогда не используйте подобную конструкцию: “Скажи отцу, что тебе тоже не хочется / хочется…”. Ребенку могут быть непонятны ваши мотивы и сила ваших эмоций, но совершенно точно ему понятно одно — он должен сейчас почему-то вступить в конфронтацию с любимым человеком», — объяснил он.
Отдельного разговора заслуживают конфликтные ситуации, прямо касающиеся вопросов, связанных с ребенком. Это те случаи, когда взгляды на воспитание и требования к детям у родителей сильно расходятся.
«Например, для мамы важно, чтобы школьник первым делом сделал уроки, и только потом брал смартфон, а “добрый” папа не видит ничего страшного, чтобы ребенок сначала отдохнул после школы и взялся за учебу позже. Это вполне нормальная ситуация, но главное в этот момент — не выдвигать противоречивых требований непосредственно при ребенке. Родителям важно либо поговорить отдельно, прийти к общему знаменателю и сообщить его; либо одному из родителей согласиться с другим, даже если он придерживается другого мнения. Дело в том, что противоречие в требованиях взрослых формирует для “маленького” человека так называемую “шизофреногенную ситуацию” и последствия от нее могут быть крайне тяжелыми», — уточняет Семенов.
Также часто у родителей возникает вопрос: «Стоит ли после ссоры, если ребенок стал ее свидетелем, отдельно объяснить причины произошедшего?» Психолог объясняет, что стоит только в том случае, если ребенок сам подошел и спросил об этом. В этот момент вполне уместно провести небольшую беседу о том, что важно уметь договариваться, признавать свою неправоту, находить компромиссы и ценить своих близких.
«Если же ребенок не спрашивает прямо о том, что произошло, не поднимайте тему первыми. Он сам способен сделать правильные выводы из произошедшего. Специально привлекая внимание к прошедшей ссоре, вы будете усиливать ее фактическую значимость и способствовать повторному переживанию неприятного эпизода. Самым лучшим вариантом будет как можно быстрее восстановить в семье хорошие отношения и сохранять их стабильность как можно дольше», — резюмировал эксперт.