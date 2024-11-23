Психолог объяснил, как правильно ссориться при детях

«Например, для мамы важно, чтобы школьник первым делом сделал уроки, и только потом брал смартфон, а “добрый” папа не видит ничего страшного, чтобы ребенок сначала отдохнул после школы и взялся за учебу позже. Это вполне нормальная ситуация, но главное в этот момент — не выдвигать противоречивых требований непосредственно при ребенке. Родителям важно либо поговорить отдельно, прийти к общему знаменателю и сообщить его; либо одному из родителей согласиться с другим, даже если он придерживается другого мнения. Дело в том, что противоречие в требованиях взрослых формирует для “маленького” человека так называемую “шизофреногенную ситуацию” и последствия от нее могут быть крайне тяжелыми», — уточняет Семенов.