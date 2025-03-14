Психолог объяснил, действительно ли мужчины боятся ответственности

Что мешает правильно понять друг друга
В колонке проекта «Сберегаем вместе» он рассказал, что чаще всего проблемы в отношениях возникают из-за того, что люди выражают мысли и идеи с помощью абстрактных понятий. И «ответственность» входит в список.
«Я как психолог довольно часто слышу идею, что мужчины боятся ответственности. Но когда углубляешься в детали, оказывается, что это понятие понимается совершенно по-разному в зависимости от личностных особенностей, мировоззрения, типа отношений», — пишет психолог.
Откуда появилась идея о мужском страхе ответственности
Сознание человека устроено таким образом, что, если наши ожидания о себе и других людях не совпадают с реальностью, мы создаем объяснительные схемы. При этом все обобщаем, например: «Красивым все достается легче».
Некоторые схемы оказываются удачными, и постепенно они закрепляются в массовой культуре. Так и появилась идея «мужчины боятся брать ответственность», пояснил Георгий Медведицкий.
Как донести до партнера свои ожидания
Психолог привел пример из своей практики. Как-то к нему пришла 25-летняя девушка, которая переехала из маленького города к парню в Москву. Он обещал, что будет ее обеспечивать, пока она не найдет работу. Через четыре месяца девушка пришла к психологу на сессию. Она рассказала, что молодой человек сделал все, что обещал, но она злится на него, потому что он не помог ей адаптироваться и завести друзей в новом городе (работу к этому времени ей найти не удалось).
Можно ли сказать, что досуг и друзья девушки — это часть ответственности, которую мог, но не взял на себя ее парень? По словам психолога, это можно сделать, но лишь с натяжкой. Организация досуга девушки и поиск новых знакомых для нее не входило в договоренности пары. Если открыто рассказать о своих ожиданиях и своем беспокойстве, возможно, партнер поддержит и поможет. Но нужно говорить прямо и конкретно, подчеркивает Георгий Медведицкий.
«Чтобы партнеры были уверены, что их не использует другой, важно подавать друг другу ясные и однозначные сигналы о своих чувствах, намерениях и планах», — советует психолог.
Как наладить отношения раз и навсегда
По словам эксперта, это невозможно. Он рассказал, что однажды к нему обратился 35-летний мужчина, сообщивший, что его жена хочет детей, но он никак не решается, ведь это большая ответственность. Также он отметил, что добивался любимой год и ему тяжело далось создание этих отношений, а ребенок — это новый стресс-фактор. Психолог предложил клиенту поработать с тем, что идея «отношения можно наладить раз и навсегда» иррациональна. Эта установка мешает мужчине относиться к семейной жизни как к тому, что создается и меняется каждый день.
Усмотреть в его поведении «страх брать ответственность», «кризис среднего возраста», «отсутствие искренних чувств к жене» можно, но только если обобщать.
Где спрятан ключ к взаимопониманию
Таким образом, идея о страхе мужчин перед ответственностью — всего лишь миф. Его используют для описания сложностей, возникающих, когда ожидания не совпадают с реальностью.
Есть здесь и еще одна важная сторона вопроса безотносительно к полу — это наши страхи и опасения. Каждый может бояться давать обещания, брать ипотеку или обязательства.
«Важно помнить, что конкретика в вопросах ответственности — это ключ к взаимопониманию и профилактике разочарований», — подчеркнул психолог.
Ранее мы писали о том, как строить отношения мешает одержимость «прекрасным принцем».