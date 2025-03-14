Психолог объяснил, действительно ли мужчины боятся ответственности

Психолог привел пример из своей практики. Как-то к нему пришла 25-летняя девушка, которая переехала из маленького города к парню в Москву. Он обещал, что будет ее обеспечивать, пока она не найдет работу. Через четыре месяца девушка пришла к психологу на сессию. Она рассказала, что молодой человек сделал все, что обещал, но она злится на него, потому что он не помог ей адаптироваться и завести друзей в новом городе (работу к этому времени ей найти не удалось).