Психолог Новикова рассказала, как помочь ребенку не стать жертвой буллинга

Мария Новикова: Агрессор часто не соотносит свои действия с тем, какой ущерб он наносит жертве. Задача — сделать осознаваемым, осязаемым факт того, что ты делаешь другому плохо. Есть алгоритм, как строить разговор с таким ребенком. Желательно, чтобы ребенок не знал об этом заранее, можно даже вызвать его с урока, минут на 5 — не больше. Разговор строится на четырех основных фразах. «Я знаю, что с Васей ты сделал то-то и то-то. Ему от этого очень плохо». И безотносительно того, признает обидчик свою вину или нет (скорее всего — нет), взрослый говорит дальше: «Но тем не менее Вася третий день не ходит в школу. Давай ты подумаешь о том, чтобы исправить ситуацию, чтобы ему стало получше».