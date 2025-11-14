Психолог: незрелая префронтальная кора делает подростков идеальными жертвами мошенников

Цепочка обмана
В московском ТРЦ «Авиапарк» 16-летний школьник устроил поджог в кинозале во время сеанса фильма «Голосовой помощник». По данным следствия, подросток следовал инструкциям телефонных мошенников, звонивших предположительно с Украины.
Многоступенчатая манипуляция началась с безобидного, на первый взгляд, знакомства в социальной сети с девушкой, которая попросила юношу прислать свою геолокацию якобы для организации встречи. Сразу после этого он попал в поле зрения мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб. Под предлогом расследования «утечки секретных данных» злоумышленники вынудили его под запись на видеокамеру провести обыск в собственной квартире, сфотографировать банковскую карту отца и перевести им деньги.
Дальше школьнику пообещали, что исправить сложившуюся ситуацию можно путем совершения поджога в общественном месте. Поддавшись психологическому давлению, подросток пронес канистру с бензином, купленную на ближайшей автозаправке, в торговый центр. В результате возгорания оказались повреждены несколько кресел в кинозале, никто не пострадал. Родственники и знакомые характеризуют подростка как спокойного и успевающего мальчика, который проводил значительное время в смартфоне. За несколько часов до поджога родители обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении ребенка.
Теперь школьнику грозит до пяти лет лишения свободы по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном общеопасным способом.
Проверка выявила серьезные нарушения системы безопасности в работе кинотеатра и ТЦ. По свидетельствам очевидцев, сигнализация не сработала — вместо этого в кинозале просто погас экран. В связи с произошедшим депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к МЧС с просьбой провести неплановые проверки кинотеатров и торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.
Уязвимость возраста
Нейропсихолог Кира Макарова назвала подростковый возраст особым переходным этапом во взрослую жизнь, когда подросток еще остается ребенком по сути, однако детские проблемы больше его не интересуют.
Повышенная внушаемость подростков имеет нейробиологическое обоснование. Мозг в этом возрасте обладает высокой нейропластичностью, но при этом префронтальная кора, отвечающая за критическое мышление и оценку рисков, еще не полностью сформирована.
«С одной стороны, подростковый мозг чрезвычайно восприимчив к новому опыту и социальному обучению, с другой — незрелость нервных связей в центрах контроля делает подростков уязвимыми для манипуляций. Особенно когда воздействие происходит через эмоциональные триггеры — страх, чувство вины или обещание социального одобрения», — пояснила эксперт.
По словам специалиста, именно на этом можно сыграть. «Когда “представители силовых структур” говорят с подростком грозным тоном, включается детское восприятие — он вновь маленький ребенок, который слушается взрослого грозного дядю», — подчеркнула она.
Психолог советует во избежании подобных ситуаций следовать трем ключевым правилам. Во-первых, она настаивает на заблаговременном выстраивании прочных и доверительных отношений с ребенком. Специалист уверяет, что если такая эмоциональная связь установлена, подросток в критический момент сможет «интуитивно распознать манипуляцию и обратиться за помощью к родителям».
Во-вторых, по мнению Макаровой, подросток в таком возрасте должен осознавать важность четких финансовых границ. «Стоит с ним обговорить заранее, что все финансовые вопросы, включая использование банковских карт родителей, решаются исключительно с их согласия и под их контролем», — добавила она.
В-третьих, психолог рекомендует целенаправленно обучать детей распознаванию потенциальных угроз. «Достаточно объяснить, что не нужно вступать в диалоги с незнакомцами, куда-либо с ними уходить и, тем более, передавать им деньги. Любое внезапно проявленное посторонним человеком внимание должно изначально вызывать у подростка здоровую настороженность», — подчеркнула специалист.