Психолог: незрелая префронтальная кора делает подростков идеальными жертвами мошенников

Дальше школьнику пообещали, что исправить сложившуюся ситуацию можно путем совершения поджога в общественном месте. Поддавшись психологическому давлению, подросток пронес канистру с бензином, купленную на ближайшей автозаправке, в торговый центр. В результате возгорания оказались повреждены несколько кресел в кинозале, никто не пострадал. Родственники и знакомые характеризуют подростка как спокойного и успевающего мальчика, который проводил значительное время в смартфоне. За несколько часов до поджога родители обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении ребенка.