Психолог назвала три способа оградить себя от спонтанных покупок в Сети

По её словам, такой онлайн-шопоголизм может серьёзно ударить по семейному бюджету, тем более что сам человек не всегда отдаёт себе отчёт, зачем ему нужны новые товары. Это связано с простотой оформления сделки. Пара нажатий — и пользователь наполняет свою «корзину», а деньги как-то незаметно уходят, объяснила эксперт.

«Если это импульсы, человек не понимает зачем. Соответственно, он закрывает какую-то другую потребность. Либо получает успокоение, либо закрывает стресс частый. Всё-таки, когда импульсная покупка совершается, человек не может удержаться. Он не выбирает вещь, а не может преодолеть желание купить», — уточнила психолог.

Морозова посоветовала перед онлайн-покупкой остановиться и задать себе два вопроса: нужна ли эта вещь в действительности, а также не является ли её приобретение способом просто успокоить себя и среагировать на стресс. А домочадцам специалист порекомендовала открыто говорить шопоголику о том, что его действия опустошают семейный кошелёк.