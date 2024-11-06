Психолог назвала три неочевидных причины отказа ребенка от еды

1. Не распознают голод
Младенцы могут сообщать о своих потребностях только плачем. Они плачут не только от голода, но многие родители в таких ситуациях переживают, что ребенок не наедается. Этот страх остается со взрослыми надолго. В итоге ребенок уже может сказать словами, что не голоден, но его не слушают, рассказала эксперт «Мелу».
Нередко мамы или воспитатели ставят перед детьми тарелку и заставляют их есть. Взрослым удобно кормить малышей в определенное время, однако это, по словам Софьи Никитиной, — первый шаг к расстройству пищевого поведения. У ребенка никто не спрашивает, голоден ли он и хочет ли суп прямо сейчас. В итоге малыш перестает анализировать свои чувства и понимать, чего хочет. Он не может, например, осознать — устал ли и поэтому идет за шоколадкой или на самом деле ее хочет.
Родители должны помочь ребенку замечать реакции тела и тем самым чувствовать себя и свои потребности. Младенец плачет, повзрослевший ребенок сообщает о том, что голоден (или нет). Схема понятная. И вмешиваться в нее не стоит.
2. Переживает сложный период
Пищевые нарушения могут возникнуть у ребенка из-за стрессовой ситуации — например, развода родителей, буллинга в школе, долгого конфликта со сверстниками. Причиной РПП могут быть и проявления насилия. Нужно обратиться к неврологу и, возможно, терапевту. Самое главное же в таких ситуациях — выстроить качественные теплые отношения в семье.
3. Выражает протест
Подростки зачастую через отказ от еды выражают протест против родителей. Например, ребенок не договорился с мамой и думает: «Не буду есть ее котлеты!». В этом случае стоит с ним поговорить, попробовать выяснить, что происходит и как его можно поддержать. При разговоре важно соблюдать правила безопасного обсуждения, выражать свои мысли без критики и принуждения.
«Нужно безоценочное принятие, эмпатия. Чтобы подросток себя не чувствовал отвергнутым», — подчеркнула Софья Никитина.
Помощь специалистов нужна, если есть тревожные признаки:
- у ребенка изменились критерии пищевых предпочтений, снизился или повысился аппетит (перемены заметны на протяжении трех месяцев);
- появились физические проявления: усталость, нарушение работы ЖКТ, головная боль;
- изменилось качество жизни: снизилась успеваемость в школе, сократилось время общения со сверстниками.
В таких случаях нужно срочно обращаться за помощью к специалистам: неврологу, психотерапевту, психологу.
Отметим, отношение к еде осложняет порой и жизнь взрослых. Например, есть такое понятие, как «пищевой шум». Это навязчивые мысли о еде, которые часто мешают жить. Ранее мы рассказывали, как «пищевой шум» влияет на нас и как от него избавиться.