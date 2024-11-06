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Психолог назвала три неочевидных причины отказа ребенка от еды

Взрослым, как правило, хочется, чтобы дети ели все, что для них готовят. Однако так происходит далеко не всегда. Например, ребенок может сказать, что он не голоден или не хочет суп. Психолог Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи в Орловской области Софья Никитина назвала три причины, по которым дети могут отказываться от еды.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

1. Не распознают голод

Младенцы могут сообщать о своих потребностях только плачем. Они плачут не только от голода, но многие родители в таких ситуациях переживают, что ребенок не наедается. Этот страх остается со взрослыми надолго. В итоге ребенок уже может сказать словами, что не голоден, но его не слушают, рассказала эксперт «Мелу».

Нередко мамы или воспитатели ставят перед детьми тарелку и заставляют их есть. Взрослым удобно кормить малышей в определенное время, однако это, по словам Софьи Никитиной, — первый шаг к расстройству пищевого поведения. У ребенка никто не спрашивает, голоден ли он и хочет ли суп прямо сейчас. В итоге малыш перестает анализировать свои чувства и понимать, чего хочет. Он не может, например, осознать — устал ли и поэтому идет за шоколадкой или на самом деле ее хочет.

Родители должны помочь ребенку замечать реакции тела и тем самым чувствовать себя и свои потребности. Младенец плачет, повзрослевший ребенок сообщает о том, что голоден (или нет). Схема понятная. И вмешиваться в нее не стоит.

Софья Никитина
эксперт

2. Переживает сложный период

Пищевые нарушения могут возникнуть у ребенка из-за стрессовой ситуации — например, развода родителей, буллинга в школе, долгого конфликта со сверстниками. Причиной РПП могут быть и проявления насилия. Нужно обратиться к неврологу и, возможно, терапевту. Самое главное же в таких ситуациях — выстроить качественные теплые отношения в семье.

3. Выражает протест

Подростки зачастую через отказ от еды выражают протест против родителей. Например, ребенок не договорился с мамой и думает: «Не буду есть ее котлеты!». В этом случае стоит с ним поговорить, попробовать выяснить, что происходит и как его можно поддержать. При разговоре важно соблюдать правила безопасного обсуждения, выражать свои мысли без критики и принуждения.

«Нужно безоценочное принятие, эмпатия. Чтобы подросток себя не чувствовал отвергнутым», — подчеркнула Софья Никитина.

Помощь специалистов нужна, если есть тревожные признаки:

  • у ребенка изменились критерии пищевых предпочтений, снизился или повысился аппетит (перемены заметны на протяжении трех месяцев);
  • появились физические проявления: усталость, нарушение работы ЖКТ, головная боль;
  • изменилось качество жизни: снизилась успеваемость в школе, сократилось время общения со сверстниками.

В таких случаях нужно срочно обращаться за помощью к специалистам: неврологу, психотерапевту, психологу.

Отметим, отношение к еде осложняет порой и жизнь взрослых. Например, есть такое понятие, как «пищевой шум». Это навязчивые мысли о еде, которые часто мешают жить. Ранее мы рассказывали, как «пищевой шум» влияет на нас и как от него избавиться.