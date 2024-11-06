Психолог назвала три неочевидных причины отказа ребенка от еды

Нередко мамы или воспитатели ставят перед детьми тарелку и заставляют их есть. Взрослым удобно кормить малышей в определенное время, однако это, по словам Софьи Никитиной, — первый шаг к расстройству пищевого поведения. У ребенка никто не спрашивает, голоден ли он и хочет ли суп прямо сейчас. В итоге малыш перестает анализировать свои чувства и понимать, чего хочет. Он не может, например, осознать — устал ли и поэтому идет за шоколадкой или на самом деле ее хочет.