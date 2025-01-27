Психолог назвала тревожные признаки эмоционального выгорания

«Научитесь себя хвалить. Вслух проговаривайте свои достижения, рассказывайте друзьям и партнеру, как много успели сделать. Делайте перерывы в течение рабочего дня. Можно внести отдых в список дел, чтобы не забывать перекусить или размяться. Уметь отдыхать — очень важно. Для кого-то отдых это общение с друзьями, кино, для других — прогулки на природе, медитации. Определите свой источник пополнения ресурсов. И почаще говорите себе: “Я имею право ошибаться”. Такая установка даст силы на то, чтобы не корить себя за ошибки, по возможности исправлять их, получать опыт и двигаться дальше. Если самопомощью не обойтись, обратитесь к специалисту — психологу или психотерапевту», — резюмировала Полина.