Психолог назвала топ неочевидных причин семейных конфликтов

«То есть ты работаешь, а я не буду работать. Это семейный конфликт, это как протест против того, что я не буду поддерживать твою линию: “я вообще не согласен с той работой, которая у тебя есть, и я не согласен с теми моделями, которые в тебе есть”. И поэтому мы живем уже разными ценностями. И это скрытое осуждение того партнера, который работает. И вообще тех, кто работает на дядю, например, согласен это делать. И когда женщина соглашается не работать, а мужчина работает», — заявила специалист.