Психолог назвала топ неочевидных причин семейных конфликтов

Это когда муж и жена занимаются каждый своими делами, но они абсолютно не общаются по душам, рассказала «Газете.Ru» психолог Ольга Коробейникова.
«Общение больше по быту, по детям, возможно, по работе, но совершенно не про чувства, не про внутреннее состояние. Потому что если они сейчас начнут разговаривать об этом, то это все закончится предъявлением обид, претензий. Это очень тяжело слушать, как правило, и поэтому это замалчивание», — объяснила она.
Второй признак — это отсутствие вообще как таковых выяснений отношений, то есть такое молчание, вроде как внешне ровные отношения, но нет ни конфликтов, ни скандалов, ничего, никаких эмоций.
«Это значит, что партнеры уже поняли, что нет смысла предъявлять друг другу какие-то претензии и обвинения, все равно ничего не меняется, все равно партнер меня не слышит и не понимает. Поэтому смысла нет времени и желания уже ругаться и что-то выяснять. При этом каждый остается при своем мнении, и между ними холодная война», — отметила эксперт.
Третий может быть внутри семьи. Это когда люди проводят очень много времени на работе или еще где-то, лишь бы не в семье, лишь бы не видеть друг друга, лишь бы физически не проводить время друг с другом, потому что их друг для друга просто больше нет.
«Но при этом есть выгоды определенного плана — сохранять эти отношения. Поэтому отношения сохраняются, а времени, которое проводит пара вместе, практически уже нет. И большей частью они это время разгружают на детей, но не друг с другом. Между ними все время кто-то есть. Либо дети, либо друзья семьи, либо родители, либо родственники. Но друг с другом один на один, времени они прически уже не проводят», — сказала психолог.
Также знак конфликта — это когда один из партнеров отказывается зарабатывать.
«То есть ты работаешь, а я не буду работать. Это семейный конфликт, это как протест против того, что я не буду поддерживать твою линию: “я вообще не согласен с той работой, которая у тебя есть, и я не согласен с теми моделями, которые в тебе есть”. И поэтому мы живем уже разными ценностями. И это скрытое осуждение того партнера, который работает. И вообще тех, кто работает на дядю, например, согласен это делать. И когда женщина соглашается не работать, а мужчина работает», — заявила специалист.