Психолог назвала способ снизить тревожность

«Во время танца мы можем прожить застрявшие эмоции: гнев, обиду, страдания. Это помогает найти безопасный выход для наших переживаний», — объяснила психолог.
По ее словам, через движение можно научиться принимать себя и свою неуверенность. Это позволяет нам переписать сценарии своего поведения и почувствовать себя свободно.
Решетникова отметила важность заботы о собственном теле. Результатами станут снижение уровня тревожности, улучшение эмоционального состояния и налаживание отношений с окружающими.
Телесно-двигательная терапия помогает бороться с паническими атаками, расстройством пищевого поведения, проблемами в отношениях, хронической усталостью и стрессом.
10 февраля Pravda.Ru со ссылкой на экспертов писала, что острые углы и жесткие линии в квартире могут вызывать тревожность. Также ее провоцирует недостаток натуральных материалов вроде дерева, хлопка и глины. Не добавляет спокойствия отражающийся в зеркале беспорядок. Специалисты подчеркивают, что красивые вещи повышают уровень дофамина.
3 февраля врач-психиатр Геннадий Гуревич связал панические атаки с дефицитом солнечного света. По его словам, недостаток ультрафиолета становится причиной дефицита витамина D, который в свою очередь вызывает расстройства поведения и настроения, сообщает НСН. Врач посоветовал больше времени проводить на улице в дневное время, работать в максимально освещенном естественным светом месте, разнообразить рацион и заниматься физической активностью.
30 января невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что метод с концентрацией на трех вещах освобождает от тревожности. Согласно рекомендациям, для этого нужно сесть, закрыть глаза и сосредоточиться на трех аспектах: шуме в ушах, темноте закрытых век и движении воздуха через нос, сообщает 360.ru.
24 января врач-психотерапевт, психолог, сомнолог, к.м.н. Елена Колесниченко в беседе с сайтом aif.ru рассказала о влиянии тревоги на физическое состояние человека. По ее словам, последствиями тревожной реакции могут быть учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, потливость, сухость во рту, напряжение мышц, дрожь в теле. По словам специалиста, тревога может стать патологической и развиться в тревожное расстройство. В этом случае физические симптомы становятся более выраженными, сообщает RT.
В ноябре психолог Марина Докучаева назвала помогающие избежать тревожности правила. Прежде всего она призвала не общаться с токсичными людьми.