Психолог назвала способ снизить тревожность

24 января врач-психотерапевт, психолог, сомнолог, к.м.н. Елена Колесниченко в беседе с сайтом aif.ru рассказала о влиянии тревоги на физическое состояние человека. По ее словам, последствиями тревожной реакции могут быть учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, потливость, сухость во рту, напряжение мышц, дрожь в теле. По словам специалиста, тревога может стать патологической и развиться в тревожное расстройство. В этом случае физические симптомы становятся более выраженными, сообщает RT.