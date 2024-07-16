Психолог назвала способ избавиться от «синдрома достигатора»

Ранее психолог Анастасия Никулушкина заявила, что человек с синдромом «достигатора» портит жизнь себе и окружающим, поскольку находится в зависимости от постоянного достижения целей. В какой-то момент это перерастает в навязчивое желание, которым сложно управлять, при этом получать удовольствие от процесса работы у такого человека уже не получается.