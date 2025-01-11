Психолог назвала симптомы хронического стресса

«Хронический стресс опасен тем, что действует как “тихий убийца”. По сравнению с острым кратковременным стрессом люди могут перестать его замечать. В то время как при хроническом стрессе организм привыкает к определенному гормональному фону, и, чем дольше вы находитесь в нем, тем сложнее и дольше нормализовывать ваше состояние», — отметила она.
Эксперт подчеркнул, что лучше своевременно принять меры, что поможет избежать многих проблем, заболеваний и существенно улучшить качество профессиональной и личной жизни.
Среди эмоциональных симптомов такого стресса она назвала постоянную тревогу и беспокойство даже без повода, чувство безнадежности, потерю интереса к делам, раздражительную реакцию даже на незначительные поводы.
«Физические и поведенческие симптомы — головные боли и напряжение в мышцах шеи и головы, бессоница (когда плохо засыпаете, не высыпаетесь, независимо от количества часов сна и встаете сразу уставшим), проблемы с желудочно-кишечным трактом, снижение аппетита или “заедание” стресса. [Также в этом случае] вам сложно сконцентрироваться, принимать решение, и вы стали чаще всё забывать: закрыли ли дверь, выключили ли свет, время встреч и так далее», — добавила Гаврилова.
По ее словам, выйти из этого состояния помогут несколько способов. Во-первых, следует высыпаться. Так, желательно ложиться спать до
«Добавьте физическую активность — больше ходите пешком, а еще лучше — выберите тренировки, которые вам нравятся, и старайтесь посещать каждую неделю по два-три раза. Это улучшит общее состояние организма через повышение уровня эндорфинов — “гормонов счастья” — и снижение уровня кортизола, главного гормона стресса», — сказала психолог.
Кроме того, стоит перестать общаться с токсичными людьми. Если на работе нет возможности избежать общения с таковыми, то нужно постараться минимизировать время контакта и держать нейтральную дистанцию. В то же время, следует выбрать 5−10 человек, самых жизнерадостных из окружения, и встретиться с ними в обозримом будущем.
«Медитируйте, вашему мозгу явно нужно отдыхать. Самое простое упражнение — пустая комната. Представьте, что ваша голова — эта пустая комната, в которой мысли не задерживаются. Ваша задача — ежедневно фокусируясь на дыхании с закрытыми глазами минут 15, держать вашу голову пустой: мысли приходят и сразу уходят», — посоветовала эксперт.
Также она отметила, что психолог может помочь определить причину стресса и разработать план выхода из этой ситуации.
«Помните о личных границах. Умейте говорить нет даже себе, когда пытаетесь взвалить на себя сверхнагрузку, или делать то, что вам противоречит», — заключила специалист.
Ранее, 25 декабря, врач-диетолог, гастроэнтеролог Gastro Clinic Роман Мальков рассказал «Известиям», что стресс и негативные эмоции могут играть ключевую роль в возникновении синдрома раздраженного кишечника (СРК). Они могут вызывать спазмы в желчевыводящих путях, что нарушает отток желчи.