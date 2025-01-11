Психолог назвала симптомы хронического стресса

«Хронический стресс опасен тем, что действует как “тихий убийца”. По сравнению с острым кратковременным стрессом люди могут перестать его замечать. В то время как при хроническом стрессе организм привыкает к определенному гормональному фону, и, чем дольше вы находитесь в нем, тем сложнее и дольше нормализовывать ваше состояние», — отметила она.