Психолог назвала пять причин, почему необходимо заботиться о ментальном здоровье

«И если мы изобрели такой инструмент, то точно можно рассматривать и его эволюционный смысл. Например, вклад в будущее поколение как в тех, кто сможет более полно осознавать себя, лучше пользоваться своей чувствительностью, полнее понимать потребности, доверять интуиции. Это доказывает известный педагогический факт, что дети учатся не тому, что им говорят, а тому, что им показывают своим примером взрослые. И уже сейчас можно смело судить, что дети, выросшие в семьях, где родители заботятся о своем ментальном благополучии, лучше перерабатывают стресс и накапливают меньше травматического опыта, который будут передавать дальше. “Убирая за собой”, мы оставляем меньше “мусора” нашим детям», — считает эксперт.