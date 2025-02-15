Психолог назвала пять причин, почему необходимо заботиться о ментальном здоровье

По её словам, забота о ментальном здоровье для современного человека — это необходимость.
«Во-первых, потому что сейчас всё организовано так, чтобы привлечь и удержать наше внимание где-то снаружи, где мы оставим своё время, деньги и другие ресурсы единственной, персональной, одноразовой жизни. Процесс узнавания себя через психотерапию, например, — ровно обратное действие: мы идём изучать себя, проявлять к себе внимание в сопровождении специалиста, который посвящает себя на это время нам. Сейчас нам всем жизненно необходимо заботиться о ментальном здоровье, то есть обратить внимание на собственные ценности, процессы, историю, потребности и способы видеть мир», — объяснила эксперт.
При этом, по словам специалиста, все процессы, происходящие с человеком, взаимосвязаны и взаимозависимы.
«Так можно сказать, исходя из принципа гештальт-подхода — холизма — целостного восприятия. И тогда забота о ментальном здоровье — это забота обо всём здоровье человека. Потому что психика неотрывна от тела, а тело — это своего рода проекция психики», — заявила она.
К тому же забота о ментальном здоровье — это инвестиция, добавила психолог.
«И не только в личный покой, успех и равновесие, но и в возможность построить гармоничные отношения или попытаться оздоровить уже существующую семейную систему», — подчеркнула собеседница RT.
Следующая причина становится очевидной, если смотреть на психотерапию как на эволюционный инструмент, который изобрело человечество в результате долгой селекции религии, медицины, духовных практик, философии и культуры.
«И если мы изобрели такой инструмент, то точно можно рассматривать и его эволюционный смысл. Например, вклад в будущее поколение как в тех, кто сможет более полно осознавать себя, лучше пользоваться своей чувствительностью, полнее понимать потребности, доверять интуиции. Это доказывает известный педагогический факт, что дети учатся не тому, что им говорят, а тому, что им показывают своим примером взрослые. И уже сейчас можно смело судить, что дети, выросшие в семьях, где родители заботятся о своем ментальном благополучии, лучше перерабатывают стресс и накапливают меньше травматического опыта, который будут передавать дальше. “Убирая за собой”, мы оставляем меньше “мусора” нашим детям», — считает эксперт.
Кроме того, посвящать время в своем рутинном досуге себе и своей психике стоит просто ради интереса.
«Кто мы такие и почему мы такие — это одни из самых интересных вопросов, которые мы можем себе задать», — подчеркнула Артеменко.
По словам специалиста, лишая себя возможности найти на них ответы, мы рискуем прожить жизнь, так и не познакомившись с самым важным для нас существом — нами самими.
Ранее клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала в беседе с RT, как распознать зависимость от гаджетов и как с ней бороться.