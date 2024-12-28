Психолог назвала пять причин, по которым женщин тянет к эмоционально недоступным мужчинам

Истина заключается в том, что есть риск совершить подобную ошибку не единожды, повторяя один и тот же сценарий. В приведенной схеме женщина неосознанно стремится «заслужить» любовь мужчины, потому что не могла получить ее от собственных родителей. Здесь в первую очередь нужно закрыть конкретный гештальт и понять, что в основе вашего выбора лежит проблема, идущая из детства.