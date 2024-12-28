Психолог назвала пять причин, по которым женщин тянет к эмоционально недоступным мужчинам

Недостаток родительской любви
Если у девочки в детстве отсутствовали доверительные и близкие отношения с собственными родителями или кто-то из них был эмоционально недоступным, с большой долей вероятности, повзрослев, она выберет себе в партнеры такого же человека.
Истина заключается в том, что есть риск совершить подобную ошибку не единожды, повторяя один и тот же сценарий. В приведенной схеме женщина неосознанно стремится «заслужить» любовь мужчины, потому что не могла получить ее от собственных родителей. Здесь в первую очередь нужно закрыть конкретный гештальт и понять, что в основе вашего выбора лежит проблема, идущая из детства.
Отзеркаливание своего поведения
Бывает и так, что сама женщина по своей природе является эмоционально недоступной, поэтому выбирает себе похожего мужчину. Это называется отзеркаливанием собственного поведения.
Обычно женщина ориентируется на такой тип отношений, опираясь на предыдущий негативный опыт и обжегшись с предыдущим партнером. Разумеется, что сформированные отношения не могут продлиться слишком долго, потому что в этом союзе между людьми возникает внушительная дистанция.
Поиск острых ощущений
Женщинам определенной категории просто нравятся эмоционально недоступные партнеры, которые кажутся более привлекательными из-за налета таинственности и «огня». Рядом с таким человеком действительно никогда не бывает скучно из-за постоянных эмоциональных качелей.
Вот только находиться в отношениях с подобным партнером в продолжительной перспективе очень утомительно и сложно, потому что однажды любой женщине захочется тепла, уюта и хотя бы немного предсказуемости.
Собственная неуверенность
Пытаясь выстроить отношения, мы часто тяготеем к вполне конкретному типажу из-за собственных внутренних потребностей. Как правило, эмоционально недоступные партнеры привлекают неуверенных в себе женщин, которые согласны на неясность в отношениях, на редкие звонки и свидания. Они готовы занять в жизни мужчины хоть какое-то место, пусть даже не первое, второе или третье. В свою очередь эмоционально недоступному партнеру тоже весьма импонирует неуверенная в себе женщина.
Тревожный тип привязанности
Существуют люди, которые готовы щедро дарить свою любовь и заботу, но стоит хоть один раз партнеру проявить невнимательность, как они начинают изводить себя мучительными подозрениями, переживая о том, что чувства прошли. Это называется тревожным типом привязанности.
Очень часто женщины с указанным свойством поведения как раз ориентируются на эмоционально недоступных партнеров, выбирая их по определенному внутреннему «чувствованию». Чем больше мужчина ведет себя неоднозначно и закрыто, тем сильнее женщина стремится в отношения.