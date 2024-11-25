Психолог назвала помогающие избежать тревожности правила

В свою очередь, профессор, доктор медицинских наук и руководитель Центра поведенческой неврологии Леонид Чутко рассказал в интервью сайту kp.ru, что чаще всего чувству одиночества подвержены люди с повышенным уровнем тревожности. Поэтому прежде всего нужно разбираться в причинах этой тревожности. При игнорировании проблемы могут появиться некоторые болезни, а также ухудшиться качество сна, что негативно отражается на состоянии здоровья, сообщает 360.ru.