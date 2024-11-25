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Психолог назвала помогающие избежать тревожности правила

Психолог Марина Докучаева рассказала в понедельник, 25 ноября, что самая распространенная проблема людей тревожность, потому что есть некие внешние факторы, которые ее формируют.

Источник: Freepik

«Тревожность — это вообще-то признак психического здоровья. То есть, если мы о чем-то тревожимся и эмоционально не уплощены, — мы психически здоровые люди. Другой вопрос, когда тревожность портит человеку жизнь», — объяснила эксперт в беседе с «Радио 1».

Специалист дала основные советы для сохранения своего психического здоровья: следует стараться не общаться с токсичными и сложными людьми — научиться выстраивать границы, потому что, как правило, такие люди не отдают ничего своего, а только получают огромное количество вашей энергии.

Также нужно стараться ограничивать себя от большого количества информации: даже если информация положительная, может начаться сбой психического аппарата в связи с перегруженностью высших психических функций.

Психолог рекомендовала создать для себя островок благополучия, благодарить себя. Перед отходом ко сну можно постараться думать о чем-то хорошем, поблагодарить весь свой день, все события, которые были.

По словам Докучаевой, если болит душа, если что-то волнует и тревожит, лучше сразу обратиться к специалисту, а не пытаться выяснить причины самостоятельно.

В свою очередь, профессор, доктор медицинских наук и руководитель Центра поведенческой неврологии Леонид Чутко рассказал в интервью сайту kp.ru, что чаще всего чувству одиночества подвержены люди с повышенным уровнем тревожности. Поэтому прежде всего нужно разбираться в причинах этой тревожности. При игнорировании проблемы могут появиться некоторые болезни, а также ухудшиться качество сна, что негативно отражается на состоянии здоровья, сообщает 360.ru.

23 ноября психотерапевт сети клиник «Семейная» Арменуи Аракелян рассказала в беседе с «Известиями» о причинах чувства постоянной усталости и способах устранения проблемы.

По словам специалиста, в первую очередь стоит проверить свой режим. Чтобы чувствовать бодрость днем, необходимо соблюдать режим сна и бодрствования и здесь очень важно придерживаться правил, отметила она.

Если количество и качество сна достаточное, то, возможно, проблема в отдыхе, например, стоит взять отпуск на работе.