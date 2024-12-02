Психолог назвала плюсы доверчивости во взрослом возрасте

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она подчеркнула, что наивность и доверчивость могут помочь во взрослом возрасте. Например, если человек хочет получить новую профессию или переучиться. Он нашел ряд наставников и приходит на обучение. Здесь наивность будет играть в плюс, потому что человек не будет заранее сомневаться в том, что ему говорят, а ему будут передавать реальные знания. Еще открытость помогает в отношениях — в частности, когда мы умеем доверять своему партнеру (если партнер выбран правильный).