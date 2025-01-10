Психолог назвала неожиданные причины и симптомы тревожности

Тревожность — это состояние, которое возникает у людей разного возраста и пола. Иногда оно развивается из-за нервных срывов. Психолог Наталья Наумова рассказала, что делать, если тревожность возникла внезапно, и какое лечение поможет от нее избавиться.
Причины возникновения тревожности
В разговоре с «Вечерней Москвой» она подчеркнула, что тревожность вызвать может абсолютно любая жизненная ситуация. Например, серьезная ответственность на работе, смена должности, мелкая ссора.
«Накопление некоторых психологических проблем может спровоцировать дебют тревожных состояний», — сказала специалист.
Причинами тревожности, помимо нервных срывов, могут быть детские травмы, наследственность, психологические особенности, соматические заболевания.
Также Наталья Наумова отметила, что некоторые тревожные состояния граничат с другими ментальными проблемами. В связи с этим в каждом случае нужно разбираться отдельно, какая из разновидностей тревожности возникла у пациента.
Неочевидные симптомы тревожности
Определить наличие повышенной тревожности можно по нескольким показателям. Так, у тревожного человека есть склонность замечать только негативные моменты из жизни. Складывается впечатление, что он не видит ничего хорошего.
Также такого человека все раздражает и выводит из себя, а еще чаще пугает. Он испытывает страх перед любыми новыми начинаниями.
Кроме того, самооценка тревожного человека резко падает, возникает скованность, которая чередуется с повышенной возбудимостью.
Также к симптомам тревожности относятся пассивность, безынициативность и нежелание с кем-либо коммуницировать.
Лечение тревоги
Терапия в этом случае включает в себя прием антидепрессантов, которые повышают концентрацию нейромедиаторов. При тревожных расстройствах зачастую прописывают бензодиазепины, рассказала психолог. Все эти средства нормализуют состояние пациента и позволяют ему вернуться к полноценной жизни.
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