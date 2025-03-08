Психолог назвала качества по-настоящему хорошего комплимента

«Чтобы комплимент был приятен, нужно учитывать несколько факторов. В первую очередь важна искренность. Слова, сказанные с фальшивыми чувствами, могут вызвать недоверие, обиду или раздражение. А вот подлинное проявление эмоций, напротив, повышает доверие и укрепляет отношения», — объяснила эксперт в беседе с РИАМО.
Психолог подчеркнула, что в комплиментах очень важна конкретика, а общие фразы губят весь посыл. Так, вместо того, чтобы похвалить ребёнка за отличную оценку невзрачным «Молодец!» лучше подчеркнуть, что он замечательно справился с заданием, и особенно хорошо ответил на один из вопросов. В целом хвалить нужно не только за результат, но и за процесс. Например — «очень хорошо видно, сколько усилий ты вложил в проект», а не сухое «Отличная работа!».
Даниелян подчеркнула, что люди воспринимают комплименты по-разному. Важно учитывать особенности и таланты человека, которому вы делаете комплимент. Хвалить нужно не только за красивую внешность, но и за личные качества — остроту ума, чувство юмора, доброе сердце, упорство в достижении целей, или способность выбрать правильные слова. Такие комплименты поднимут человеку самооценку и помогут формировать позитивный образ его «Я».
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