Психолог назвала качества по-настоящему хорошего комплимента

Психолог подчеркнула, что в комплиментах очень важна конкретика, а общие фразы губят весь посыл. Так, вместо того, чтобы похвалить ребёнка за отличную оценку невзрачным «Молодец!» лучше подчеркнуть, что он замечательно справился с заданием, и особенно хорошо ответил на один из вопросов. В целом хвалить нужно не только за результат, но и за процесс. Например — «очень хорошо видно, сколько усилий ты вложил в проект», а не сухое «Отличная работа!».