Психолог назвала главные причины предновогодней депрессии

Студенты и закрывающие год отчетами взрослые оказываются в более сложной ситуации — им нужно обязательно доделать дела, получить нужный результат, но при этом все равно можно сохранить бережность к себе и добавить, например, час дневного сна или возможность качественно отдохнуть в выходные (о том, как правильно отдыхать, мы писали здесь). 3. Общая усталость, накопленная за год, усиливается дискомфортом от зимней серости и зябкой погоды. Люди жалуются: «Иду на работу — еще темно, возвращаюсь домой — уже темно». Некоторые впадают в эмоциональную спячку и рассказывают: «Моя зима была ужасной, я ела, спала и работала, и больше ничего».