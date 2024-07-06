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Психолог назвала два эффективных способа простить обиду

Избавление от этой неприятной эмоции дает небывалую легкость.

Источник: Psychologies.ru

Обиды сильно отравляют жизнь, поэтому от них нужно как можно быстрее избавляться. Как это сделать, в разговоре с изданием «Доктор Питер» объяснила психолог Елена Горелова.

Она отметила, что обида — это младшая дочь низкой самооценки. Для неуверенного в себе человека это чувство как волна — захлестнет и потопит. Для уверенного же обида станет брызгами, которые он даже не заметит. Елена Горелова подчеркивает, что простить и отпустить — это необходимость.

Когда вы наконец отпустите обиду, вы почувствуете такую легкость, как никогда в жизни. Сами удивитесь, как вы жили раньше с такой тяжелой ношей!

Елена Горелова
психолог

Она назвала две простые и эффективные техники избавления от обид.

«Составление списка»

Нужно написать на бумаге имя человека, а под ним — все те неприятные эмоции, которые он вызывал своими действиями. Нужно вспомнить и написать именно то, что вы чувствовали в тот момент.

Не исключено, что всплывут даже старые обиды, которые, казалось, давно забыты, отмечает психолог. Они очень коварны, поскольку сидят слишком глубоко.

«А мы в это время уверены, что простили человека, и даже не догадываемся, что обиды все еще потихоньку нас разрушают», — заметила Елена Горелова.

«Месть»

По словам психолога, обида похожа на зверя, который просит «крови». Иными словами, нужна какая-то компенсация за причиненные страдания.

Психолог предлагает подумать, что должно произойти с человеком, чтобы его захотелось простить. После этого нужно в воображении детально прорисовать, как обидчик может искупить вину. В конце упражнения вы должны почувствовать удовлетворение от того, что простили его.

Эксперт отметила, что техник прощения существует множество. Нужно пробовать и подбирать то, что поможет именно вам.

Ранее советы, которые помогут забыть обиды, дала клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Айгуль Сабитова