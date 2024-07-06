Психолог назвала два эффективных способа простить обиду

Обиды сильно отравляют жизнь, поэтому от них нужно как можно быстрее избавляться. Как это сделать, в разговоре с изданием «Доктор Питер» объяснила психолог Елена Горелова.
Она отметила, что обида — это младшая дочь низкой самооценки. Для неуверенного в себе человека это чувство как волна — захлестнет и потопит. Для уверенного же обида станет брызгами, которые он даже не заметит. Елена Горелова подчеркивает, что простить и отпустить — это необходимость.
Когда вы наконец отпустите обиду, вы почувствуете такую легкость, как никогда в жизни. Сами удивитесь, как вы жили раньше с такой тяжелой ношей!
Она назвала две простые и эффективные техники избавления от обид.
«Составление списка»
Нужно написать на бумаге имя человека, а под ним — все те неприятные эмоции, которые он вызывал своими действиями. Нужно вспомнить и написать именно то, что вы чувствовали в тот момент.
Не исключено, что всплывут даже старые обиды, которые, казалось, давно забыты, отмечает психолог. Они очень коварны, поскольку сидят слишком глубоко.
«А мы в это время уверены, что простили человека, и даже не догадываемся, что обиды все еще потихоньку нас разрушают», — заметила Елена Горелова.
«Месть»
По словам психолога, обида похожа на зверя, который просит «крови». Иными словами, нужна какая-то компенсация за причиненные страдания.
Психолог предлагает подумать, что должно произойти с человеком, чтобы его захотелось простить. После этого нужно в воображении детально прорисовать, как обидчик может искупить вину. В конце упражнения вы должны почувствовать удовлетворение от того, что простили его.
Эксперт отметила, что техник прощения существует множество. Нужно пробовать и подбирать то, что поможет именно вам.
Ранее советы, которые помогут забыть обиды, дала клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.
Айгуль Сабитова