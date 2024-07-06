Психолог назвала два эффективных способа простить обиду

Она отметила, что обида — это младшая дочь низкой самооценки. Для неуверенного в себе человека это чувство как волна — захлестнет и потопит. Для уверенного же обида станет брызгами, которые он даже не заметит. Елена Горелова подчеркивает, что простить и отпустить — это необходимость.