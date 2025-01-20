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Психолог назвала четыре категории людей, которые чаще всех обижаются

Обида может серьезно отравлять жизнь. Это чувство коварно — оно может подкрасться незаметно и накрыть волной, оставив после себя осадок и недопонимание. Однако обижаться — это вполне нормально, ведь у нас у всех есть эмоции. При этом есть категории людей, которые особенно склонны к обидам, рассказала психолог Алиса Курамшина.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В своей группе в «ВКонтакте» она назвала четыре такие группы.

1. Люди с низкой самооценкой

Когда человек сомневается в себе, любая критика или даже нейтральный комментарий могут восприниматься им как нападение. Он чувствует свою уязвимость, что это провоцирует обиду.

2. Люди, которые привыкли к гиперопеке

Если вас всегда окружали заботой и вниманием, любое отклонение от подобного поведения может вас обидеть. «Ведь вы привыкли, чтобы все было идеально!» — пояснила психолог.

3. Эмоционально незрелые личности

Эмоции — явление сложное. Иногда их трудно контролировать, и в такие моменты каждая мелочь может расшириться до катастрофы.

4. Перфекционисты

Если человек стремится к идеалу, зачастую он воспринимает любые отклонения от него как свою неудачу. И повод для обиды.

Что же делать, если вы склонны к обидам?

1. Разберитесь в своих чувствах

Психолог рекомендует попробовать понять, что именно вызывает у вас обиду. Это поможет лучше осознать свои эмоции и научиться управлять ими.

2. Работайте над самооценкой

Если вы станете увереннее в себе, вы будете меньше реагировать на критику и замечания окружающих.

3. Учитесь прощать

Алиса Курамшина подчеркивает, что прощение — это не слабость, а сила, которая освобождает от негатива и позволяет двигаться дальше.

4. Обсуждайте свои чувства

Психолог советует не держать все в себе. Стоит обсудить свои переживания с близкими людьми или специалистом. Это поможет увидеть ситуацию под другим углом.

5. Практикуйте осознанность

Медитация, йога и даже просто прогулка на свежем воздухе помогут успокоиться и взглянуть на вещи более объективно.

Психолог подчеркивает, что обида — это всего лишь эмоция. Ею можно управлять. Главное — не бояться работать над собой и искать поддержку там, где это необходимо.

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