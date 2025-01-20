Психолог назвала четыре категории людей, которые чаще всех обижаются

В своей группе в «ВКонтакте» она назвала четыре такие группы.
1. Люди с низкой самооценкой
Когда человек сомневается в себе, любая критика или даже нейтральный комментарий могут восприниматься им как нападение. Он чувствует свою уязвимость, что это провоцирует обиду.
2. Люди, которые привыкли к гиперопеке
Если вас всегда окружали заботой и вниманием, любое отклонение от подобного поведения может вас обидеть. «Ведь вы привыкли, чтобы все было идеально!» — пояснила психолог.
3. Эмоционально незрелые личности
Эмоции — явление сложное. Иногда их трудно контролировать, и в такие моменты каждая мелочь может расшириться до катастрофы.
4. Перфекционисты
Если человек стремится к идеалу, зачастую он воспринимает любые отклонения от него как свою неудачу. И повод для обиды.
Что же делать, если вы склонны к обидам?
1. Разберитесь в своих чувствах
Психолог рекомендует попробовать понять, что именно вызывает у вас обиду. Это поможет лучше осознать свои эмоции и научиться управлять ими.
2. Работайте над самооценкой
Если вы станете увереннее в себе, вы будете меньше реагировать на критику и замечания окружающих.
3. Учитесь прощать
Алиса Курамшина подчеркивает, что прощение — это не слабость, а сила, которая освобождает от негатива и позволяет двигаться дальше.
4. Обсуждайте свои чувства
Психолог советует не держать все в себе. Стоит обсудить свои переживания с близкими людьми или специалистом. Это поможет увидеть ситуацию под другим углом.
5. Практикуйте осознанность
Медитация, йога и даже просто прогулка на свежем воздухе помогут успокоиться и взглянуть на вещи более объективно.
Психолог подчеркивает, что обида — это всего лишь эмоция. Ею можно управлять. Главное — не бояться работать над собой и искать поддержку там, где это необходимо.
Скрытые обиды могут привести к тихой агрессии. Что это такое, чем она опасна и как от нее избавиться, рассказала гештальт-терапевт, семейный психолог Вера Никифорова.