Психолог назвала четыре категории людей, которые чаще всех обижаются

Обида может серьезно отравлять жизнь. Это чувство коварно — оно может подкрасться незаметно и накрыть волной, оставив после себя осадок и недопонимание. Однако обижаться — это вполне нормально, ведь у нас у всех есть эмоции. При этом есть категории людей, которые особенно склонны к обидам, рассказала психолог Алиса Курамшина.