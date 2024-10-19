Психолог назвала частные простуды и головные боли симптомами выгорания

При наличии этих симптомов у руководителя или сотрудника отдела персонала психолог посоветовала убедиться, что условия труда оптимальны для ваших сотрудников и не являются потенциальными стрессорами и наметить возможные шаги по корректировке системных процессов. Например, предложить работникам выбирать часы работы, дать возможность один или два в неделю подключаться из дома, убедиться, что зарплатные вилки соответствуют рыночным, и начать сверять нагрузку с возможностями людей.