Психолог назвала 5 типов друзей, с которыми лучше распрощаться в конце 2024 года

Эти люди делают из каждой проблемы драму и всегда находят повод для недовольства. Они критикуют окружающих, жалуются на жизнь и распространяют негатив. Общение с ними постепенно лишает сил и радости. Как говорит народная мудрость: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если вы замечаете, что сами начинаете думать и говорить в негативном ключе, это тревожный сигнал. Не бойтесь очистить своё окружение. Как ни парадоксально, одиночество может быть намного лучше плохой компании.