Психолог назвал три признака здоровых отношений

«Если вам кажется, что здоровая любовь существует только в сказках, а в жизни ее просто не бывает, спешу вас обрадовать: еще как бывает. И у вас будет, стоит только приложить немного усилий: к собственному мироощущению, к выбору партнера, и, в третью очередь, — к взаимодействию», — добавил психолог.