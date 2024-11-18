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Психолог назвал три признака здоровых отношений

Отношения со второй половинкой влияют на жизнь человека, поэтому они важны. Психолог Олег Моторин рассказал, что нужно для гармонии в паре и что отличает хороший союз.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

На своей странице в «ВКонтакте» он рассказал, что для здоровых отношений в широком смысле нужен лишь психически здоровый партнер, с которым есть взаимная симпатия и базовая совместимость психотипов. Дальше нам мешают комплексы, привитые искаженные установки и опыт пережитых травм. Однако это можно исправить, стоит только начать работать над собой.

Здоровые отношения могут перерасти в нечто большее, отметил Олег Моторин. Также он подчеркнул, что здоровая любовь к партнеру начинается с любви к себе.

«Уважающий себя человек, который живет полноценной, осмысленной и интересной жизнью, — самый привлекательный партнер в отношениях. И при этом его рост, вес, возраст, густота волос или длина ног особой роли не играют», — написал психолог.

Базовым условием здоровых отношений Олег Моторин назвал наличие адекватной самооценки у каждого из партнеров. Он выделил три признака здоровых отношений.

Во-первых, это спокойствие, то есть отсутствие драмы. Это не означает, что у пары не должно быть вообще никаких ссор.

Спорить абсолютно нормально. Однако важно, как часто люди это делают, почему и как решают конфликт.

«Если вы кайфуете от ссор и страданий, у меня для вас плохие новости!» — отметил психолог.

Во-вторых, должна быть взаимность. Казалось бы, очевидно, что любовь должна быть взаимной. Вместе с тем огромное количество людей называет любовью все, что не имеет к ней никакого отношения: секс без обязательств, абьюз, отношения, высасывающие энергию. Это прекрасное чувство даже путают с постоянными конфликтами и побоями типа «бьет значит любит».

«У меня только один вопрос: вы что, серьёзно в это верите?» — интересуется Олег Моторин.

Третий признак здоровых отношений — стабильность. Так, если сегодня человек любит партнера и жить без него не может, а завтра ненавидит и вообще не понимает, зачем он ему нужен, то здоровыми отношениями тут и не пахнет, подчеркивает психолог. По его словам, это больше похоже на невротическое расстройство.

«Если вам кажется, что здоровая любовь существует только в сказках, а в жизни ее просто не бывает, спешу вас обрадовать: еще как бывает. И у вас будет, стоит только приложить немного усилий: к собственному мироощущению, к выбору партнера, и, в третью очередь, — к взаимодействию», — добавил психолог.

Ранее ученые рассказали, что люди с чертами «темной триады» выбирают партнеров с такими же особенностями психики. Это термин, который подразумевает сочетание трех деструктивных черт у человека.