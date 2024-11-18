Психолог назвал три признака здоровых отношений

На своей странице в «ВКонтакте» он рассказал, что для здоровых отношений в широком смысле нужен лишь психически здоровый партнер, с которым есть взаимная симпатия и базовая совместимость психотипов. Дальше нам мешают комплексы, привитые искаженные установки и опыт пережитых травм. Однако это можно исправить, стоит только начать работать над собой.
Здоровые отношения могут перерасти в нечто большее, отметил Олег Моторин. Также он подчеркнул, что здоровая любовь к партнеру начинается с любви к себе.
«Уважающий себя человек, который живет полноценной, осмысленной и интересной жизнью, — самый привлекательный партнер в отношениях. И при этом его рост, вес, возраст, густота волос или длина ног особой роли не играют», — написал психолог.
Базовым условием здоровых отношений Олег Моторин назвал наличие адекватной самооценки у каждого из партнеров. Он выделил три признака здоровых отношений.
Во-первых, это спокойствие, то есть отсутствие драмы. Это не означает, что у пары не должно быть вообще никаких ссор.
«Если вы кайфуете от ссор и страданий, у меня для вас плохие новости!» — отметил психолог.
Во-вторых, должна быть взаимность. Казалось бы, очевидно, что любовь должна быть взаимной. Вместе с тем огромное количество людей называет любовью все, что не имеет к ней никакого отношения: секс без обязательств, абьюз, отношения, высасывающие энергию. Это прекрасное чувство даже путают с постоянными конфликтами и побоями типа «бьет значит любит».
«У меня только один вопрос: вы что, серьёзно в это верите?» — интересуется Олег Моторин.
Третий признак здоровых отношений — стабильность. Так, если сегодня человек любит партнера и жить без него не может, а завтра ненавидит и вообще не понимает, зачем он ему нужен, то здоровыми отношениями тут и не пахнет, подчеркивает психолог. По его словам, это больше похоже на невротическое расстройство.
«Если вам кажется, что здоровая любовь существует только в сказках, а в жизни ее просто не бывает, спешу вас обрадовать: еще как бывает. И у вас будет, стоит только приложить немного усилий: к собственному мироощущению, к выбору партнера, и, в третью очередь, — к взаимодействию», — добавил психолог.
Ранее ученые рассказали, что люди с чертами «темной триады» выбирают партнеров с такими же особенностями психики. Это термин, который подразумевает сочетание трех деструктивных черт у человека.