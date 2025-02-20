Психолог назвал россиянам неожиданную причину тревоги и прокрастинации

В целом большая свобода человека должна способствовать психологическому здоровью, так как уменьшает давление извне. Однако, с другой стороны, избыток выбора чреват тревогой, что считается его главным парадоксом. Когда вариантов много, решиться на какой-то один шаг бывает непросто. Легче оставаться здоровыми таким людям, которые умеют управлять желаниями и ставить реалистичные цели, а также стремятся к балансу между индивидуальными чертами и социальными ожиданиями, заключила психолог.