Психолог назвал две причины лени и объяснил, что с ней можно сделать

На своей странице в «ВКонтакте» он рассказал, что у лени могут быть две причины. Первая — это физическая. Организму может просто не хватать железа, витаминов, кислорода и так далее. В таком случае то, что человек считает ленью, на самом деле апатия или астения, вызванные нехваткой в организме полезных веществ. Так, железодефицитная анемия приводит к сильнейшей усталости, из-за которой просто невозможно встать с дивана.