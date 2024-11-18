Психолог назвал две причины лени и объяснил, что с ней можно сделать

На своей странице в «ВКонтакте» он рассказал, что у лени могут быть две причины. Первая — это физическая. Организму может просто не хватать железа, витаминов, кислорода и так далее. В таком случае то, что человек считает ленью, на самом деле апатия или астения, вызванные нехваткой в организме полезных веществ. Так, железодефицитная анемия приводит к сильнейшей усталости, из-за которой просто невозможно встать с дивана.
Поэтому психолог советует сначала показаться врачу и сдать необходимые анализы. «Может оказаться, что ваша лень — и не лень вовсе, а, скажем, следствие нехватки кислорода в крови», — пишет эксперт.
Вторая причина такого состояния — психологическая. Сюда относятся проблемы с волей, мотивацией, страх перед будущим, низкая самооценка, отсутствие веры в себя. Все это мешает самоопределению. Иными словами, человек живет и понятия не имеете, чем ему нравится заниматься. И в этом главная проблема, отметил психолог. Если человеку кажется, что какое-то дело — его любимое, но заниматься им лень, вероятно, что эту любовь ему навязали.
В какой-то момент вашей жизни значимый для вас человек сказал, что это вот — круто, а это — нет, и вы приняли его слова на веру. Но психику не обманешь, она так и будет отторгать навязанные ей извне ценности.
Он советует никого не слушать и искать любимое дело, пробовать разное, не бояться потраченного времени — вы в любом случае приобретаете ценный жизненный опыт.
Олег Моторин советует рассматривать ее после того, как со здоровьем у человека все хорошо. Иначе он будет работать с психикой, а физические проблемы будут возвращать его в апатию. Это будет топтанием на месте, подчеркнул специалист.
Также он подчеркнул, что лень — неотъемлемая часть жизни. Поэтому не надо винить себя за упадок сил.
«Ленивый или продуктивный — это в первую очередь вы! Примите “ленивую” часть себя и полюбите ее», — советует психолог.
Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева рассказала, что упадок сил может случиться из-за обезвоживания. Также она посоветовала ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные.