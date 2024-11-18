Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог назвал две причины лени и объяснил, что с ней можно сделать

Порой мы можем почувствовать, что нам все лень. В некоторых случаях человек может расхотеть делать даже то, что ему раньше очень нравилось. Психолог Олег Моторин объяснил, почему так происходит и что с этим делать.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Спорт-Экспресс

На своей странице в «ВКонтакте» он рассказал, что у лени могут быть две причины. Первая — это физическая. Организму может просто не хватать железа, витаминов, кислорода и так далее. В таком случае то, что человек считает ленью, на самом деле апатия или астения, вызванные нехваткой в организме полезных веществ. Так, железодефицитная анемия приводит к сильнейшей усталости, из-за которой просто невозможно встать с дивана.

Поэтому психолог советует сначала показаться врачу и сдать необходимые анализы. «Может оказаться, что ваша лень — и не лень вовсе, а, скажем, следствие нехватки кислорода в крови», — пишет эксперт.

Вторая причина такого состояния — психологическая. Сюда относятся проблемы с волей, мотивацией, страх перед будущим, низкая самооценка, отсутствие веры в себя. Все это мешает самоопределению. Иными словами, человек живет и понятия не имеете, чем ему нравится заниматься. И в этом главная проблема, отметил психолог. Если человеку кажется, что какое-то дело — его любимое, но заниматься им лень, вероятно, что эту любовь ему навязали.

В какой-то момент вашей жизни значимый для вас человек сказал, что это вот — круто, а это — нет, и вы приняли его слова на веру. Но психику не обманешь, она так и будет отторгать навязанные ей извне ценности.

Олег Моторин
психолог

Он советует никого не слушать и искать любимое дело, пробовать разное, не бояться потраченного времени — вы в любом случае приобретаете ценный жизненный опыт.

Олег Моторин советует рассматривать ее после того, как со здоровьем у человека все хорошо. Иначе он будет работать с психикой, а физические проблемы будут возвращать его в апатию. Это будет топтанием на месте, подчеркнул специалист.

Также он подчеркнул, что лень — неотъемлемая часть жизни. Поэтому не надо винить себя за упадок сил.

«Ленивый или продуктивный — это в первую очередь вы! Примите “ленивую” часть себя и полюбите ее», — советует психолог.

Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева рассказала, что упадок сил может случиться из-за обезвоживания. Также она посоветовала ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные.