Психолог назвал 7 способов наладить общение с токсичным другом

Выскажите правду просто и ясно: «Я ценю нашу дружбу, но в последнее время замечаю, что между нами что-то изменилось. Когда мы вместе, мне теперь не так хорошо, как раньше. А тебе? Наше общение, как я замечаю, всегда идет по одному и тому же сценарию — ты жалуешься на свою жизнь, а я слушаю и утешаю. Это нормально, но до определенного момента. Ты один из моих лучших друзей и мне важно, чтобы ты был счастлив. Однако, я думаю, что нам нужно немного изменить наше общение — вместо того, чтобы без конца копаться в своей жизни, давай хотя бы иногда обсуждать что-то веселое, забавное, то, что порадует нас обоих».