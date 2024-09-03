Психолог назвал 7 способов наладить общение с токсичным другом

У многих из нас сохранился, по крайней мере, один друг, которого вы знаете буквально сто лет: вы подружились еще в школе или на первом курсе института, и продолжаете поддерживать отношения до сих пор. Если бы вы встретились сегодня, вы, вполне возможно, не стали бы заводить дружбу с этим человеком, потому что все мы с возрастом меняемся и меняется наш подход к другим людям — то, что чего мы хотели от друзей в юности, совсем не то, что нам нужно в зрелости.
Но что делать, если вы осознаете, что вам больше не доставляет радости и удовольствия общение со старым другом — он зациклен на себе и говорит только о своих проблемах, застрял в прошлом, все время жалуется на жизнь, на неудачи и злых людей, которые в них виноваты, постоянно требует вашего сочувствия и поддержки, обижается и завидует, если узнает, что у вас все хорошо… Словом, друг стал очень токсичным, и после контакта с ним вы не чувствуете ничего, кроме усталости, опустошения и морального истощения.
Конечно, можно просто прекратить общение с этим человеком, удалив его из своей жизни, но это проще сказать, чем сделать — все-таки вы вместе прошли большой путь, вас многое связывает, вам есть, что вспомнить и какие-то вещи вы оба понимаете без слов. Это действительно очень ценно. Да и к тому же во взрослом возрасте завести по-настоящему близкого друга очень сложно, если не невозможно.
Психолог Элинор Гринберг предлагает семь стратегий, которые, возможно, помогут наладить общение и, может быть, даже спасти старую дружбу:
1. Оборачивайте все в шутку
Если друг в очередной раз, как только вы начинаете рассказывать о себе, вас перебивает и снова говорит о себе и своей жизни, с улыбкой прервите его и скажите что-то вроде: «Переадресация! Сейчас моя очередь быть центром внимания. Твоя была на прошлой неделе!» И немедленно начните говорить о том, что вас интересует.
2. Меняйте тему
Когда друг опять завладел разговором, перебейте его и мягко, но настойчиво измените тему беседы: «Мне бы хотелось услышать твою историю, но сначала хочу рассказать тебе о …».
3. Будьте честны, но добры
Если друг не поддается вашим попыткам изменить тем у и продолжает монополизировать общение, попробуйте констатировать происходящее, при этом не сползая в грубость: «Я знаю, что все время тебя перебиваю и меняю тему, но я делаю это не потому, что хочу тебя оскорбить или проявить неуважение, просто мне очень хочется рассказать о…. Пожалуйста, уступи мне и не обижайся!».
4. Вежливо не соглашайтесь
Если друг выражает недовольство тем, что вы меняете тему разговора или обвиняет вас в чем-то, можно сказать: «Прости, я смотрю на это иначе, но не хочу ссориться. Почему бы нам не поговорить о чем-то, что не вызывает у нас разногласий?».
5. Выражайтесь прямо
Выскажите правду просто и ясно: «Я ценю нашу дружбу, но в последнее время замечаю, что между нами что-то изменилось. Когда мы вместе, мне теперь не так хорошо, как раньше. А тебе? Наше общение, как я замечаю, всегда идет по одному и тому же сценарию — ты жалуешься на свою жизнь, а я слушаю и утешаю. Это нормально, но до определенного момента. Ты один из моих лучших друзей и мне важно, чтобы ты был счастлив. Однако, я думаю, что нам нужно немного изменить наше общение — вместо того, чтобы без конца копаться в своей жизни, давай хотя бы иногда обсуждать что-то веселое, забавное, то, что порадует нас обоих».
6. Займитесь чем-то вместе
В сложившейся ситуации никто из вас не виноват, вы оба попали в некую ловушку, потому что вам стало, в сущности, не о чем говорить — у вас не осталось тем, которые бы были интересны вам обоим. Такое часто случается и между друзьями, и между романтическими партнерами.
Можно составить список занятий, которые интересны вам, и предложить другу выбрать то, что заинтересовало бы и его.
7. Встречайтесь пореже
Если ничего из перечисленного выше не работает, или вы слишком боитесь нарваться на обиду или грубость, можно попробовать снизить частоту общения с другом. Если он обратит внимание на это, можно сказать что-то типа «Я сейчас очень занят и у меня меньше свободного времени, чем обычно». В этот момент можно назначить не слишком близкую дату, когда вы встретитесь в следующий раз. Цель состоит в том, чтобы спокойно, плавно, постепенно, без ссор и взаимных обвинений, отдалиться от этого человека. Такое мягкое расставание позволяет в любой момент изменить курс и, если вы поймете, что вам его не хватает, начать видеться чаще.