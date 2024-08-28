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Психолог назвал 15 факторов, которые приводят всех людей к утрате энергии

Если убрать из жизни вещи и ситуации, которые мешают сильнее всего, то вы не будете ежедневно чувствовать себя абсолютно измотанными.

Источник: Psychologies.ru

Дом-работа, работа-дом, магазин-банк-работа, детский сад-школа, опять дом и уроки. Иногда встречи с друзьями, но их (встреч, конечно же, но и друзей тоже) все меньше — усталость сильнее. И вот вы уже считаете, что выгорели — эмоционально и профессионально, ведь вас больше ничего не радует.

С чем это все-таки связано? Психолог, основатель Академии трансперсональной психологии, лидер профессионального сообщества «Я психолог» Леонид Тимошенко перечислил вещи и ситуации, которые отнимают у всех людей энергию: «Сначала — самая важная триада, потому что энергия — это в первую очередь тело».

1. Сон

Самые важные факторы здесь — непроницаемая темнота, правильно подобранное постельное белье, прохлада в спальне. Ну и надо вовремя ложиться спать: до полуночи, а еще лучше до 23.00.

2. Питание

Тяжелая пища отнимет от послеобеденной энергии два часа, не меньше. А если наесться на ночь, то вы вряд ли выспитесь.

3. Активность

Ключевое слово — регулярная. Если вы раз в две недели проводите 3 часа в спортзале, а остальное время лежите на диване — это не считается.

4. Соцсети, компьютерные игры, видеоролики

Это стимулы, которые помогают организму получить быстрый дофамин — моментальное удовлетворение, но при этом отнимают не только время, но и энергию. Постоянное получение только быстрого дофамина чревато выработкой зависимостей и развитием психических заболеваний.

5. Сравнение себя с другими

Особенно, если оно не в вашу пользу. По словам эксперта, это полностью убивает мотивацию и дает толчок к обесцениванию своих результатов.

6. Лишние в вашей жизни люди

Токсичные, агрессивные, энергетические вампиры, те, кто не умеет слушать, те, кто постоянно ноет, те, кто не ценят вас и общение в сами. В общем: если человек «не ваш», ему в вашем круге общения делать нечего.

7. Затянувшиеся ссоры

Поругались с близким человеком и постоянно прокручиваете в голове детали конфликта, думаете, что еще ему сказать, как ответить и какие привести аргументы, чтобы помириться? Либо миритесь, либо старайтесь поменьше об этом думать.

8. Иллюзия отсутствия результатов

Когда вы что-то делаете, но вам кажется, что вы ничего не добились. Это тоже сравнение, но с неким идеалом, который сформировался у вас в голове как конечная цель. Психолог говорит: сравнить надо не с ним, а с собой прошлым — и тогда окажется, что вы уже на пути к мечте.

9. Переключение с одного дела на другое

Да, если какое-то дело застопорилось, часто самым верным решением будет ненадолго от него отвлечься и заняться чем-то другим. Но если вы пытаетесь решать одновременно 10 задач, эффективной не окажется ни одна: постоянные переключения мешают мозгу сфокусироваться на новом занятии и забирают огромное количество энергии.

10. Неправильно оборудованное рабочее место

Оно должно подходить именно вам. Кому-то нужна абсолютная пустота на рабочем столе, кто-то предпочитает работать стоя. Поймите, что вас вдохновляет и придерживайтесь этого в жизни.

11. Новости

В современных реалиях они, к сожалению, только поддерживают уровень стресса. Если полностью отключиться от них не получается, назначьте себе время — 1−2 раза в день — когда вы будете узнавать о событиях в мире.

12. Уведомления

Современные «убийцы» внимания и сосредоточенности. «Блям» из вотсапа, телеграма за секунду спугнет качественную рабочую мысль. Так что отключайте все ненужные — в первую очередь уведомления приложений, оставляйте только личные сообщения и только самые важные.

13. Беспорядок

Дома, на рабочем столе, в делах — это создает ощущение полного «хаоса», а попытка удержать все в голове забирает уйму энергии.

14. Отсутствие возможности побыть одному

Энергия восстанавливается, когда вы уделяете время себе, но при этом находитесь не в толпе людей — например, «гуляя» не по магазинам, а в тихом спокойном месте.

15. Дела, которые надо «заставлять» себя сделать

В первую очередь нелюбимая работа, а так — вообще все, что напрягает. Понятно, что без этого часто никак, но лучше свести такие ситуации к минимуму и, по возможности, делегировать самые неприятные для вас задания. Кстати, самый банальный пример — распределение бытовых обязанностей в семье.