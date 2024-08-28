Психолог назвал 15 факторов, которые приводят всех людей к утрате энергии

Когда вы что-то делаете, но вам кажется, что вы ничего не добились. Это тоже сравнение, но с неким идеалом, который сформировался у вас в голове как конечная цель. Психолог говорит: сравнить надо не с ним, а с собой прошлым — и тогда окажется, что вы уже на пути к мечте.