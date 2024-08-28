Психолог назвал 15 факторов, которые приводят всех людей к утрате энергии

Дом-работа, работа-дом, магазин-банк-работа, детский сад-школа, опять дом и уроки. Иногда встречи с друзьями, но их (встреч, конечно же, но и друзей тоже) все меньше — усталость сильнее. И вот вы уже считаете, что выгорели — эмоционально и профессионально, ведь вас больше ничего не радует.
С чем это все-таки связано? Психолог, основатель Академии трансперсональной психологии, лидер профессионального сообщества «Я психолог» Леонид Тимошенко перечислил вещи и ситуации, которые отнимают у всех людей энергию: «Сначала — самая важная триада, потому что энергия — это в первую очередь тело».
1. Сон
Самые важные факторы здесь — непроницаемая темнота, правильно подобранное постельное белье, прохлада в спальне. Ну и надо вовремя ложиться спать: до полуночи, а еще лучше до 23.00.
2. Питание
Тяжелая пища отнимет от послеобеденной энергии два часа, не меньше. А если наесться на ночь, то вы вряд ли выспитесь.
3. Активность
Ключевое слово — регулярная. Если вы раз в две недели проводите 3 часа в спортзале, а остальное время лежите на диване — это не считается.
4. Соцсети, компьютерные игры, видеоролики
Это стимулы, которые помогают организму получить быстрый дофамин — моментальное удовлетворение, но при этом отнимают не только время, но и энергию. Постоянное получение только быстрого дофамина чревато выработкой зависимостей и развитием психических заболеваний.
5. Сравнение себя с другими
Особенно, если оно не в вашу пользу. По словам эксперта, это полностью убивает мотивацию и дает толчок к обесцениванию своих результатов.
6. Лишние в вашей жизни люди
Токсичные, агрессивные, энергетические вампиры, те, кто не умеет слушать, те, кто постоянно ноет, те, кто не ценят вас и общение в сами. В общем: если человек «не ваш», ему в вашем круге общения делать нечего.
7. Затянувшиеся ссоры
Поругались с близким человеком и постоянно прокручиваете в голове детали конфликта, думаете, что еще ему сказать, как ответить и какие привести аргументы, чтобы помириться? Либо миритесь, либо старайтесь поменьше об этом думать.
8. Иллюзия отсутствия результатов
Когда вы что-то делаете, но вам кажется, что вы ничего не добились. Это тоже сравнение, но с неким идеалом, который сформировался у вас в голове как конечная цель. Психолог говорит: сравнить надо не с ним, а с собой прошлым — и тогда окажется, что вы уже на пути к мечте.
9. Переключение с одного дела на другое
Да, если какое-то дело застопорилось, часто самым верным решением будет ненадолго от него отвлечься и заняться чем-то другим. Но если вы пытаетесь решать одновременно 10 задач, эффективной не окажется ни одна: постоянные переключения мешают мозгу сфокусироваться на новом занятии и забирают огромное количество энергии.
10. Неправильно оборудованное рабочее место
Оно должно подходить именно вам. Кому-то нужна абсолютная пустота на рабочем столе, кто-то предпочитает работать стоя. Поймите, что вас вдохновляет и придерживайтесь этого в жизни.
11. Новости
В современных реалиях они, к сожалению, только поддерживают уровень стресса. Если полностью отключиться от них не получается, назначьте себе время — 1−2 раза в день — когда вы будете узнавать о событиях в мире.
12. Уведомления
Современные «убийцы» внимания и сосредоточенности. «Блям» из вотсапа, телеграма за секунду спугнет качественную рабочую мысль. Так что отключайте все ненужные — в первую очередь уведомления приложений, оставляйте только личные сообщения и только самые важные.
13. Беспорядок
Дома, на рабочем столе, в делах — это создает ощущение полного «хаоса», а попытка удержать все в голове забирает уйму энергии.
14. Отсутствие возможности побыть одному
Энергия восстанавливается, когда вы уделяете время себе, но при этом находитесь не в толпе людей — например, «гуляя» не по магазинам, а в тихом спокойном месте.
15. Дела, которые надо «заставлять» себя сделать
В первую очередь нелюбимая работа, а так — вообще все, что напрягает. Понятно, что без этого часто никак, но лучше свести такие ситуации к минимуму и, по возможности, делегировать самые неприятные для вас задания. Кстати, самый банальный пример — распределение бытовых обязанностей в семье.