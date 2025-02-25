Психолог назвала четыре опасных последствия отказа от отпуска

«К примеру, при интеллектуальном труде может не хватать движения. В этом случае, чтобы расслабиться, можно сделать отпуск более активным. А вот занятым физическим трудом зачастую нужен спокойный отдых с возможностью выспаться, расслабиться, полежать под лучами солнца и искупаться в море», — отметила эксперт. Ранее россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году. По словам финансиста Анастасии Моргуновой, лучше всего для отдыха подходят месяцы с 22−23 рабочими днями. Такими, в частности, будут июль, октябрь, апрель, сентябрь и декабрь. Самыми невыгодными для отдыха считаются в том числе май, июнь и ноябрь.