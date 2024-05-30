Психолог Наринская объяснила, что такое «чиназес» и почему подростки постоянно создают новые слова

Наринская считает, что сленг новых поколений указывает также и на изменения ценностных ориентиров. Так, например, в прошлом человек был более склонен подстраивать личное под общественное. Ему было важно совпасть с миром. «Сейчас молодые не хотят прогибаться под мир. Они хорошо чувствуют собственную правоту, самость, умеют защищать свои права. Теперь не они для этого мира, а “мир для них” — это совсем другое самоощущение».