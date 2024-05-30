Психолог Наринская объяснила, что такое «чиназес» и почему подростки постоянно создают новые слова

Что значит «чиназес»
«Чиназес» невозможно перевести на русский язык — это слово-мем, которое подростки говорят, когда в жизни случается что-то хорошее. Успешный экзамен, скидка в любимом магазине, разрешение родителей устроить вечеринку дома или просто быстрая курьерская доставка — все эти события подходят для «чиназес».
Само выражение в 2020 году сказал в видео блогер Андрэ Боярский, когда получил деньги от знакомого. Спустя четыре года фраза стала вирусной среди поколения альфа. Подростки стали использовать его в разных ситуациях, чтобы выразить позитивные эмоции.
В чем феномен сленга у молодого поколения
«Чиназес» — не единственная фраза, ставшая вирусной у альфа и зумеров. Весной 2024 года набрало популярность выражение «анк» — так называют мужчин старше тридцати, которые пытаются казаться моложе, чем они есть. А вот тех, кто, наоборот, «запускает» себя, отстает от трендов и не заботится о внешности, причисляют к скуфам. Последние своему прозвищу оказались не рады и начали делиться в соцсетях способами «дескуфизации» — это слово, как анк и чиназес, стало трендовым.
«Слова отражают нашу жизнь. Они выражают энергию, настроение, исторические события, — рассказывает о смысле этих и других сленговых выражений психолог Лерона Наринская. — Сейчас происходит сильное, резкое изменение: предыдущие поколения очень отличаются от нового, создается огромный межпоколенческий разрыв, а потому новому поколению требуется новый язык для коммуникации».
Как формируется язык нового поколения
По словам специалиста, раньше события происходили очень медленно и проживались десятилетиями. Крепостное право, революция, война — это масштабные изменения, в которых участвовало много поколений. Люди нуждались в одном языке для коммуникации, было важно, чтобы они понимали друг друга.
«У современной молодежи вообще другой мир. Происходит раздел, и старые слова уже не подходят им», — говорит Наринская.
Они хотят называть уже известные явления по-новому, чтобы уйти от энергии, которая присуща предыдущим поколениям.
«Процесс создание “нового языка” нормален. Ведь и сейчас есть много слов, значение которых мы понимаем, хоть они и вышли из обихода, — обращает внимание психолог. — Например, нега, блаженство, благость — это удовольствие и радость, а фраза “Я требую сатисфакции” — это “Я требую удовлетворения”».
Для зумеров и альфа даже их энергия устарела, поэтому они нуждаются в словах с другой динамикой. «Чиназес — это та же самая нега и блаженство или удовлетворение, удовольствие и радость, но более динамичное. Промежуточный вариант был “кайф”, но он тоже устарел, — рассказывает Наринская. — Дети нового поколения сбрасывают груз предыдущих, меняя слова».
Что современный сленг говорит об их самоощущении
Наринская считает, что сленг новых поколений указывает также и на изменения ценностных ориентиров. Так, например, в прошлом человек был более склонен подстраивать личное под общественное. Ему было важно совпасть с миром. «Сейчас молодые не хотят прогибаться под мир. Они хорошо чувствуют собственную правоту, самость, умеют защищать свои права. Теперь не они для этого мира, а “мир для них” — это совсем другое самоощущение».
Альфа и зумеры ощущают себя «большими и главными» — их новая идентичность позволяет изменить действительность.
«У них уже меньше выражен синдром самозванца, и они собираются создавать новые реалии, новые профессии и новые слова, через которые они будут общаться», — размышляет психолог.
В мире сегодня много различных способов коммуникации — намного больше, чем раньше. Этому способствуют интернет, соцсети: общение становится разнообразным, в нем много различных нюансов. Язык расширяется, а молодежь это тонко чувствует и привносит свое творчество.
Лерона Наринская, Психолог