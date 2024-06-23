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Психолог Мухина рассказала о пользе садоводства для организма

Умеренные нагрузки положительно сказываются на состоянии здоровья и помогают отдохнуть от суеты в городе.

Источник: Аргументы и факты

Психолог Анна Мухина рассказала, что садоводство может стать источником радости и хорошего настроения, а физическая активность будет особенно полезна тем, кто проводит много времени за сидячей работой, сообщает Pravda.Ru.

«Садоводство становится путем к радости и хорошему настроению, к тому же это физическая активность, которая особенно ценна для тех, кто много времени проводит в офисе», — заявила она.

По ее словам, умеренные упражнения на свежем воздухе благоприятно сказываются на состоянии физического здоровья и помогают человеку отдохнуть от городской суеты, погрузившись в «мини-детокс» на природе.

Эксперт отметила, что работа в саду балансирует физическое и умственное состояние, что ценно в современном ритме жизни.

Мухина отметила, что не стоит смешивать садоводство с медитативными практиками, хотя они не исключают друг друга. Так, после физической работы на своем участке можно заняться медитацией ради дополнительного расслабления и восстановления.