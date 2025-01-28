Психолог Майлян посоветовал не ругать ребенка за ошибки в домашнем задании

Если школьник допускает ошибки в домашней работе, не стоит его ругать. Лучше разобраться вместе, в чем именно они заключаются, и объяснить, как можно их исправить. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на психолога из Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Давида Майляна.
Эксперт подчеркнул, что со временем родителям нужно больше доверять ребенку, позволяя ему быть более самостоятельным, но всегда оставаться наготове, чтобы прийти на помощь при необходимости.
Он отметил, что ошибки — это естественная часть процесса обучения.
«Поэтому не стоит ругать ребенка за ошибки, лучше помочь ему их исправить», — сказал Майлян.
Психолог также рекомендовал поддерживать ребенка за его усердие и достижения. Это будет вдохновлять его на дальнейшее развитие и совершенствование.
По словам Майляна, некоторые дети не сразу адаптируются к новому расписанию. Привыкание может занять немного времени. Эксперт советует проявлять терпение и мягко прививать школьнику мысль о том, что выполнение домашних заданий — это значимая часть его жизни.
Психолог также предложил узнавать, на каком этапе находится выполнение задачи, и подключаться для оптимизации процесса при необходимости.
Эксперт советует узнать о том, какие предметы вызывают у ребенка трудности, и помогать ему справиться с ними. Чтобы сделать процесс более интересным для ребенка рекомендуется использовать различные методы обучения — игры, загадки, ребусы.
«Поощряйте за выполнение домашних заданий, например, разрешая школьнику посмотреть мультфильм или поиграть в любимую игру», — добавил он.
Майлян также порекомендовал задавать вопросы, которые помогут школьнику самостоятельно находить решения задач. Он напомнил, что каждый ребенок индивидуален. То, что подходит одному, может не подойти другому. Важно найти подход, который будет наиболее эффективным именно в вашем случае, заключил Майлян.
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