Психолог Майлян посоветовал не ругать ребенка за ошибки в домашнем задании

Если школьник допускает ошибки в домашней работе, не стоит его ругать. Лучше разобраться вместе, в чем именно они заключаются, и объяснить, как можно их исправить. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на психолога из Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Давида Майляна.