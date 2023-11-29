Психолог Марк Треверс: фиктофилы — это люди, которые искренне влюбляются в вымышленных персонажей

Что такое фиктофилия

Нет ничего плохого в том, чтобы сопереживать героям любимого сериала или фильма и сочувствовать персонажам культового романа. Такие эмоции, как правило, не должны вызывать беспокойства — до тех пор, пока они не станут всепоглощающими и не начнут приводить к проблемам в реальной жизни.

По мнению психологов, в таких случаях речь идет уже не просто о привязанности, а о фиктофилии. Этим словом они называют эмоциональные связи, которые люди формируют со своими любимыми вымышленными персонажами, восхищаясь их внешностью, моральными качествами, характером и талантами.

«Фиктофилы часто испытывают сильные эмоциональные реакции на события в вымышленном мире, связанные с их персонажами, — объясняет психолог Марк Треверс. — Их глубоко затрагивает развитие герой, взаимоотношения между ними или сюжетные линии».

Он подчеркивает, что фиктофилы чувствуют, будто они действительно знают своих любимых персонажей. Погружаясь в сердце и разум вымышленного человека, они плачут над их потерями, радуются их победам и даже могут проявлять к ним сексуальный интерес, переживая, что в реальной жизни он невозможен.

Чем опасна фиктофилия

Фиктофилия не является диагностируемым психологическим состоянием, но неосознаваемая связь, которую люди формируют с вымышленными персонажами, может привести к чувству дискомфорта и одиночества. Существует риск, что у такого человека появится убеждение, что односторонние отношения с героем художественного произведения так же или даже более выгодны, чем с реальным человеком.

Интересно, что такая уверенность может даже подталкивать к конкретным действиям. Пример тому — японец Акихико Кондо. В 2018 году он вступил в брак с виртуальной певицей Хацуне Мику. Привязанность к женщине, которая существует только в цифровом пространстве, он объяснил не только сильными чувствами, но и логикой — например, в том, что «двухмерные персонажи не изменяют, не старятся и не умирают, а настоящие женщины, увы, этими качествами не обладают».

Как распознать фиктофилию

Говоря о случае Ахихико Кондо, психолог выделяет три главных признака фиктофилии:

Грусть из-за невозможности быть вместе. Хотя фиктофилы и могут отличить вымысел от реальности, чувства, которые они испытывают по отношению к персонажам, реальны — как и последствия в виде тоски и печали от того, что их симпатия никогда не будет взаимна;

Перенос фантазий о персонажах в реальность. Чаще всего это касается отношений: люди с фиктофилией стремятся найти партнера, максимально похожего на любимого героя, и расстаются с теми, кто на него не похож;

Незаинтересованность в реальных отношениях. Фиктофилы предпочитают находиться в «отношениях» с вымышленными персонажами, а не общаться с живыми людьми — все потому, что поведение выдуманных личностей более предсказуемо и понятно, чем обычных собеседников.