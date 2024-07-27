Психолог рассказала, почему люди влюбляются в знаменитостей

Клара Кент, визажист из Глазго, сняла видеоролик в социальные сети о том, что она влюбляется в знаменитостей и вымышленных персонажей, из-за чего не может найти пару в реальной жизни. Осознание этой проблемы пришло к девушке после того, как она посмотреть блокбастер «Смерч 2» с Гленом Пауэллом в главной роли.