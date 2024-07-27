Психолог рассказала, почему люди влюбляются в знаменитостей

Каково это — влюбиться в знаменитость
Клара Кент, визажист из Глазго, сняла видеоролик в социальные сети о том, что она влюбляется в знаменитостей и вымышленных персонажей, из-за чего не может найти пару в реальной жизни. Осознание этой проблемы пришло к девушке после того, как она посмотреть блокбастер «Смерч 2» с Гленом Пауэллом в главной роли.
Свои чувства девушка описала так: «Я влюбляюсь в людей, которых не знаю, в вымышленных персонажей, актеров и музыкантов. Я посмотрела “Смерч 2” прошлым вечером, и теперь моя новая одержимость — Глен Пауэлл. Я действительно могу представить, что мы с ним, возможно, однажды поженимся. Это ненормально».
Карла считает, что ее одержимость нереалистичной любовной привязанностью препятствует ее способности найти настоящего мужчину. И, действительно, для некоторых людей это может стать настоящей проблемой.
Почему некоторые влюбляются в знаменитостей
21 первый век отличается информационной доступностью. С появлением радио, телевидения и интернета парасоциальные отношения — влюбленность в знаменитостей — стали частым явлением. На Западе — парасоциальное взаимодействие считается нормой, которая улучшает жизнь и помогает чувствовать себя счастливее, отмечает Марина Гринвальд.
Действительно, исследования говорят о том, что данный вид привязанности отличается позитивной окраской, в умеренной форме способствует улучшению самоощущения и дает некоторую уверенность. По крайней мере, до того момента, пока это не становится навязчивой идеей.
Паросоциальные отношения, или безответная, односторонняя любовь, чаще всего возникают по отношению к следующим медийным личностям:
- Актерам;
- Музыкантам;
- Политикам первого ранга;
- Ведущим популярных шоу;
- Победителям различных конкурсов;
- Авторам;
- Продюсерам;
- Режиссерам;
- Блогерам;
- Инфлюенсерам.
Чем персона популярнее, тем чаще оказывается объектом обожания поклонников. Интересно то, что парасоциальные отношения, по сути, обретают форму и развитие подобно нормальным и естественным взаимоотношениям. Искажение заключается лишь в том, что это отношения без второго человека.
Как понять, что вы оказались в парасоциальных отношениях
Основные маячки, показывающие, что человек влюблен в знаменитость:
- Ощущение, что вы родственные души;
- Чувство, будто вы созданы друг для друга;
- Уверенность в том, что вы хорошо знаете человека;
- Желание знать о том, что происходит в жизни кумира;
- Уверенность в том, что мечты о создании пары могут стать реальностью;
- Ощущение, что этот человек вам близок, пускай вы даже не знакомы.
Если подобная картина не вытесняет реальные отношения и не вступает в конфликт с действительностью, такие влюбленности могут иметь право на существование.
Влюбленность в знаменитостей и звезд — естественное проявление человеческой натуры. Исторически сложилось, что человек всегда находится в плену, а значит в опасности, своих иллюзий и ожиданий. Неслучайно одна из заповедей во всех монотеистических религиях гласит: «Не сотвори себе кумира».
Марина Гринвальд, Магистр психологических наук, немедицинский психотерапевт.