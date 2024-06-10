Психолог Марина Гринвальд рассказала, как побороть апатию

На своей страничке в соцсетях мужчина рассказал, какие шаги он предпринял для того, чтобы вернуть себе былой оптимизм и энергичность. Для этого он добавил несколько простых правил, улучшающих его жизнь. Мы спросили у психолога, правильно ли он поступил и что можно скорректировать в его плане.