Психолог Линн Джемисон раскрыла секрет счастливых пар — умение каждого оставаться собой

Многие из нас мечтают влюбиться с первого взгляда и на всю жизнь. Нам хочется «бабочек в животе», такой любви, при которой мы чувствуем себя окрыленными и на душе словно поют птицы. Якобы только так мы сможем понять, что новый партнер — тот самый единственный, кто нам нужен.
Однако в реальности отношения — это не только страсть и спонтанность, но и важные решения, которые нам с партнером предстоит принять вместе, и компромиссы, которые нам придется искать. Нам обоим важно определиться со своими краткосрочными и долгосрочными целями. Не менее важно открыто и честно говорить с любимым человеком о наших нуждах и потребностях и быть готовыми принять изменения, которые будут происходить с нами обоими с течением времени.
Вот пять правил, которым следуют пары, сохраняющие любовь даже спустя долгие годы.
1. Не торопить развитие отношений
Многие из нас спешат как можно скорее перевести отношения на следующую ступень — будь это физическая близость, постоянные встречи, признания в любви, переезд друг к другу, брак, дети или что-то еще. Нам так хочется, чтобы это произошло поскорее, что в спешке мы зачастую теряем себя.
Полностью сосредотачиваясь на отношениях, мы часто начинаем уделять меньше внимания нашим друзьям, родным, карьере, увлечениям и всем остальным сферам жизни. Поэтому не стоит спешить. Пусть отношения с партнером развиваются в естественном темпе. Возможно, для этого потребуется год или пять лет — и это нормально. Отношениям требуется определенное время, чтобы «созреть» для перехода на следующий этап.
2. Не стесняться говорить о своих нуждах и потребностях
Готовность говорить о своих нуждах и уважать потребности партнера сразу задает тон будущим отношениям. К примеру, вы чувствуете, что вам нужно один или несколько дней побыть в уединении, и спокойно можете сказать об этом вашему партнеру, зная, что он воспримет вашу просьбу без всяких обид.
Если же мы начинаем ради отношений жертвовать другими важными аспектами нашей жизни, это может привести к будущему неблагополучию, недовольству и дисгармонии.
3. Уделять внимание и другим отношениям
В начале бурных отношений, когда мы ослеплены любовью и страстью, мы можем начать уделять почти все наше время новому партнеру — в ущерб всему остальному, ведь нам хочется буквально каждую секунду проводить вместе.
Даже если сейчас мы мечтаем проводить каждый вечер рядом с любимым человеком, это не значит, что мы обязательно должны отказываться, если, к примеру, друг приглашает нас на концерт или на вечеринку.
4. Не пытаться все время быть вместе
Даже если мы с партнером безумно любим друг друга, это вовсе не значит, что мы не можем ничего делать друг без друга. Мы имеем полное право одни сходить в спортзал, в кино, в кафе, на выставку или куда-нибудь еще.
Не стоит всегда звать вашего нового партнера на любые мероприятия. Умение быть в комфорте наедине с собой очень важно для понимания себя, саморазвития и для поддержания здорового баланса между общим и личным в отношениях.
5. Уметь говорить «нет»
Умение отказывать и отстаивать свои личные границы чрезвычайно важно для гармонии наших отношений.
Если мы вырабатываем вредную привычку всегда соглашаться с партнером, наши собственные нужды и потребности могут остаться неудовлетворенными. Умение иногда сказать «нет» даже любимому человеку поможет нам не потерять себя и свою автономию даже в самых близких отношениях.
«Отношения двух полноценных и независимых людей могут быть богаче и насыщеннее, чем отношения двух “половинок, образующих одно целое”, — утверждает психолог Линн Джемисон. Сохраняя нашу автономию, избегая соблазна “раствориться” в отношениях, мы сможем сохранить любовь, душевную и физическую близость и страсть на долгие годы.