Психолог Линн Джемисон раскрыла секрет счастливых пар — умение каждого оставаться собой

Однако в реальности отношения — это не только страсть и спонтанность, но и важные решения, которые нам с партнером предстоит принять вместе, и компромиссы, которые нам придется искать. Нам обоим важно определиться со своими краткосрочными и долгосрочными целями. Не менее важно открыто и честно говорить с любимым человеком о наших нуждах и потребностях и быть готовыми принять изменения, которые будут происходить с нами обоими с течением времени.