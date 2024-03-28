Психолог Леон Гилберт назвал главную опасность «ловушки бедности»

Социально-экономический психолог Леон Гилберт (Leon Hilbert) решил проверить, как нехватка денег влияет на принятие человеком решений. Для этого он набрал команду добровольцев и предложил им выполнить одно любопытное домашнее задание.
Участники эксперимента должны были заработать деньги для оплаты счетов. При этом Гилберт вместе с коллегами манипулировал доходами испытуемых. Одних буквально загонял в долги, другим платил столько, что оставалось на карманные расходы.
В результате, как пишет психолог в работе, опубликованной на сайте Лейденского университета, люди с финансовыми проблемами предпочитали принимать краткосрочные решения, которые приводили к кратковременному обогащению, но в перспективе сулили только больший финансовый дефицит. То есть, они предпочитали получить 100 евро, но сейчас, чем 200 евро, но потом.
Кроме того, исследование показало, что люди с ограниченными финансовыми ресурсами более склонны к прокрастинации (определить это психологу помог многолетний опрос репрезентативной выборки населения Нидерландов). Они не открывали письма со счетами, не проверяли банковский счет, вообще не следили за положением своих финансовых дел, что в результате гарантировало бедность в будущем.
По словам Леона Гилберта, неважное финансовое положение запускало так называемую «спираль беспомощности». Люди, оказавшиеся в ней, не контролировали свои финансы и не стремились к улучшениям — они просто откладывали дела на потом, чтобы избежать проблем.
Но такое поведение, по словам психолога, приводит людей в ловушку бедности. Гилберт отмечает, что если человек потерял контроль над финансами и игнорирует платежи, это только усиливает прокрастинацию, и, в конце концов, не каждому удается найти выход из такой ситуации.