Психолог Леон Гилберт назвал главную опасность «ловушки бедности»

В результате, как пишет психолог в работе, опубликованной на сайте Лейденского университета, люди с финансовыми проблемами предпочитали принимать краткосрочные решения, которые приводили к кратковременному обогащению, но в перспективе сулили только больший финансовый дефицит. То есть, они предпочитали получить 100 евро, но сейчас, чем 200 евро, но потом.