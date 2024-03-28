Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Леон Гилберт назвал главную опасность «ловушки бедности»

Психолог рассказал, кто рискует оказаться в «спирали беспомощности».

Источник: Вокруг Света

Социально-экономический психолог Леон Гилберт (Leon Hilbert) решил проверить, как нехватка денег влияет на принятие человеком решений. Для этого он набрал команду добровольцев и предложил им выполнить одно любопытное домашнее задание.

Участники эксперимента должны были заработать деньги для оплаты счетов. При этом Гилберт вместе с коллегами манипулировал доходами испытуемых. Одних буквально загонял в долги, другим платил столько, что оставалось на карманные расходы.

В результате, как пишет психолог в работе, опубликованной на сайте Лейденского университета, люди с финансовыми проблемами предпочитали принимать краткосрочные решения, которые приводили к кратковременному обогащению, но в перспективе сулили только больший финансовый дефицит. То есть, они предпочитали получить 100 евро, но сейчас, чем 200 евро, но потом.

Кроме того, исследование показало, что люди с ограниченными финансовыми ресурсами более склонны к прокрастинации (определить это психологу помог многолетний опрос репрезентативной выборки населения Нидерландов). Они не открывали письма со счетами, не проверяли банковский счет, вообще не следили за положением своих финансовых дел, что в результате гарантировало бедность в будущем.

По словам Леона Гилберта, неважное финансовое положение запускало так называемую «спираль беспомощности». Люди, оказавшиеся в ней, не контролировали свои финансы и не стремились к улучшениям — они просто откладывали дела на потом, чтобы избежать проблем.

Но такое поведение, по словам психолога, приводит людей в ловушку бедности. Гилберт отмечает, что если человек потерял контроль над финансами и игнорирует платежи, это только усиливает прокрастинацию, и, в конце концов, не каждому удается найти выход из такой ситуации.