Психолог Лабковский рассказал, как мириться с несправедливостью

Нередко люди сталкиваются с несправедливостью и страдают по этому поводу. Что с этим делать, в своем Telegram-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.
Он отметил, что периодически слышит вопросы о несправедливости этого мира. И у людей действительно разный старт в жизни и условия взросления. Можно подумать, что кому-то везет больше, а кому-то меньше. Но при этом мы не знаем, как живут те, кому мы завидуем.
«Никому не известно, что творится за закрытыми дверьми интеллигентной с виду семьи, где банковский счет исчисляется миллионами, и что происходит в семье, где зарплата в 10−100 раз меньше», — написал психолог.
Так, мы не знаем, действительно ли счастлив, например, человек, которому отец подарил квартиру. Также нам неизвестно, как живет обладательница прекрасной фигуры — вероятно, она впахивает в тренажерном зале.
«Помните: вы видите только внешнюю картинку и не можете залезть к людям в голову», — подчеркивает Лабковский.
Он советует попробовать жить своей жизнью. Непростой, где никто ничего не приносит на блюдечке, но своей, где человек в состоянии реализовать то, что хочет, и быть тем, кем мечтает. Здесь и возникают самые большие сложности — приходится работать над собой, самооценкой, пробовать и прочее. И не мусолить в голове тему «мне так не везет». От этого ничего не изменится — заново мы не переродимся. Надо сказать себе: «Зато у меня…», и перечислить все, что вы любите, что вам нравится и от чего вы получаете удовольствие.
«В общем, разруливайте то, что у вас есть. А есть у вас главное — вы», — добавил психолог.
Отметим, зачастую люди сами снижают себе самооценку, говоря определенные фразы. Что это за слова и почему их не надо себе говорить, ранее рассказала психолог Татьяна Василькова.
Айгуль Сабитова