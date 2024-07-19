Психолог Лабковский рассказал, как мириться с несправедливостью

Он советует попробовать жить своей жизнью. Непростой, где никто ничего не приносит на блюдечке, но своей, где человек в состоянии реализовать то, что хочет, и быть тем, кем мечтает. Здесь и возникают самые большие сложности — приходится работать над собой, самооценкой, пробовать и прочее. И не мусолить в голове тему «мне так не везет». От этого ничего не изменится — заново мы не переродимся. Надо сказать себе: «Зато у меня…», и перечислить все, что вы любите, что вам нравится и от чего вы получаете удовольствие.