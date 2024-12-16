Психолог Кичаев: визуализация отдыха поможет пережить шестидневку

Эксперт напомнил о феномене второго дыхания, который позволяет человеку мобилизоваться даже в условиях усталости. По его словам, это внутреннее переключение срабатывает, если у человека есть установка на преодоление трудностей. Такой настрой, как правило, есть у каждого, однако не все находят для себя причины, чтобы включиться и задействовать оставшиеся ресурсы, отметил психолог.
Кичаев подчеркнул, что ключевыми инструментами для преодоления усталости являются визуализация, аффирмации и внутренняя мотивация. Эти методы помогают человеку завершить год с минимальными потерями энергии и настроиться на праздничный отдых. Важно представить, как Новый год принесёт возможность хорошо отдохнуть, восстановиться и зарядиться мыслями и желаниями для дальнейшей жизни, заключил эксперт.