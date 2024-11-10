Психолог Касимова назвала признаки родительского выгорания

«Зачастую родители рассматривают ребёнка как проект: нужно взяться и выполнить задачу. Многие пренебрегают отдыхом и не заряжают свою “батарейку”, которая их потом должна питать. Перенапряжение и последующее выгорание — просьба нашего организма о помощи», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».