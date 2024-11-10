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Психолог Касимова назвала признаки родительского выгорания

Педагог-психолог и эксперт Учи.ру Гульфия Касимова рассказала о признаках родительского выгорания.

Источник: Freepik

«Зачастую родители рассматривают ребёнка как проект: нужно взяться и выполнить задачу. Многие пренебрегают отдыхом и не заряжают свою “батарейку”, которая их потом должна питать. Перенапряжение и последующее выгорание — просьба нашего организма о помощи», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, к тревожным сигналам относится эмоциональное отдаление от ребёнка, разочарование в себе как в родителе.

Как отметила Касимова, основная миссия родителя — любить ребёнка и заботиться о нём. При появлении признаков выгорания рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту.

«Меняйте обстановку и расслабляйте тело. Можно изменить тон освещения в квартире или попробовать ароматерапию — даже незначительные перемены помогут чувствовать себя лучше. Всё напряжение копится в теле — сходите на массаж или позвольте себе выспаться», — добавила эксперт.

Ранее организатор образовательных проектов, педагог Филипповской школы online Алексей Рыжов посоветовал родителям при возникновении конфликтов между детьми в школе разобраться в ситуации, прежде чем вмешиваться.