Психолог Касимова назвала признаки родительского выгорания

«Зачастую родители рассматривают ребёнка как проект: нужно взяться и выполнить задачу. Многие пренебрегают отдыхом и не заряжают свою “батарейку”, которая их потом должна питать. Перенапряжение и последующее выгорание — просьба нашего организма о помощи», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, к тревожным сигналам относится эмоциональное отдаление от ребёнка, разочарование в себе как в родителе.
Как отметила Касимова, основная миссия родителя — любить ребёнка и заботиться о нём. При появлении признаков выгорания рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту.
«Меняйте обстановку и расслабляйте тело. Можно изменить тон освещения в квартире или попробовать ароматерапию — даже незначительные перемены помогут чувствовать себя лучше. Всё напряжение копится в теле — сходите на массаж или позвольте себе выспаться», — добавила эксперт.
Ранее организатор образовательных проектов, педагог Филипповской школы online Алексей Рыжов посоветовал родителям при возникновении конфликтов между детьми в школе разобраться в ситуации, прежде чем вмешиваться.