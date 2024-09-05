Психолог Кашапова объяснила, почему слова «чиназес», «скуф» и «Пушкин» стали главными в 2024 году

Главные слова 2024 года
Слова, особенно новые, помогают нам наиболее точно описывать происходящее вокруг. Так, в 2023 году словом года стала «нейросеть», по версии Института русского языка имени А. С. Пушкина. Кроме того, портал «Грамота.ру» включил в этот список слова «джипити», «база», «имба» и другие.
Действительно, теперь мы знаем, как смотрелись бы фильмы о Гарри Поттере, если бы их снимали в стиле куклы Барби, и как выглядело бы советское кино, если бы в нем снимались голливудские звезды, — все благодаря тому, что в прошлом году мы начали активно баловаться с чатом GPT.
Скоро мы узнаем, какое слово олицетворяет 2024 год, а пока у нас есть топ-50, который собрал проект «Слово года». Выбор претендентов на победу был основан как анализе поисковых запросов в интернете, так и на том, насколько актуально они описывают современное общество.
В 2024 году список самых популярных слов можно разделить на пять условных категорий:
- «Интернетные» слова вроде альтушка, чиназес, скуф, тапать;
- Сфера эмоций и психологии: ментальное здоровье, эмпатия, осознанность;
- Россия: Пушкин, Суздаль, русский;
- Политика: иноагент, переговоры, СВО;
- Из вечного: любовь, правда, ценность.
Что эти слова говорят о нас и нашем времени?
Психолог Джамиля Кашапова объяснила, почему именно эти слова стали так популярны у россиян в 2024 году.
Желание описать человека одним емким словом
Слова, которые мы используем, это отражение нашей реальности. Если явление существует, а слова нет — мы его придумаем, потому что у нас есть на это запрос. Так, например, в 2024-м слово «скуф» обрело невероятную популярность, вырвавшись за пределы форума «Двач», — у общества появилась потребность как-то маркировать и называть людей, обладающих определенным набором качеств.
Влияние СМИ и медиа
Помимо этого, в активную лексику входят и слова, часто используемые в информационном поле. Этот год был (и, скорее всего, будет дальше) довольно тяжелым: инфляция не останавливается, боевые действия продолжаются, а террористы вновь стали не пустым звуком из далеких нулевых. Поэтому слова СВО, беспилотник, мобилизация, вероятно, будут оставаться в этом рейтинге еще довольно долго.
Вечные ценности
Хочется отметить положительные аспекты — в списке встречаются такие позитивные слова как ценности, любовь, справедливость, осознанность, ментальное здоровье. Кажется, это говорит о том, что, так или иначе, наше общество старается взять курс на заботу о себе и своей психике, стремится узнать больше о том, во что оно на самом деле верит и чего хочет.
Интерес к искусственному интеллекту
При этом год можно назвать разносторонним — помимо слов, связанных с актуальной повесткой и психическим здоровьем, мы видим много слов, связанных с интернетом. Нейросети занимают все больше пространства в нашей жизни, а значит, все больше слов, с них связанных, входят в наш вокабуляр.
Влияние культуры
Приятно видеть, что несмотря на эру новых технологий, в список попал и Александр Сергеевич — кажется, даже в 2124 году имя Пушкина из него не исчезнет. С ним интересно перекликаются слова «трушность/настоящесть» — в 2023 году словом года в мире стало «аутентичный», но пользователи Рунета, как когда-то великий поэт, предпочли подобрать для него более понятный и знакомый аналог.
Джамиля Кашапова, Психолог-консультант, когнитивно-поведенческий терапевт