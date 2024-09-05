Психолог Кашапова объяснила, почему слова «чиназес», «скуф» и «Пушкин» стали главными в 2024 году

Хочется отметить положительные аспекты — в списке встречаются такие позитивные слова как ценности, любовь, справедливость, осознанность, ментальное здоровье. Кажется, это говорит о том, что, так или иначе, наше общество старается взять курс на заботу о себе и своей психике, стремится узнать больше о том, во что оно на самом деле верит и чего хочет.