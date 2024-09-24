Психолог из Университета Невады рассказал, чем опасна эмофилия

Как предупреждает психолог Дэниэл Джонс из Университета Невады (США), посвященная эмофилии статья которого опубликована в журнале Personality and Individual Differences, чрезмерная влюбчивость часто «идет в одном пакете» с такими чертами характера, как импульсивность, склонность к рискованному поведению и изменам.
Эмофилы также часто бывают невнимательными и забывчивыми. Что касается рискованного поведения, то слишком влюбчивые люди часто неразборчивы в выборе объекта своей любви и влюбляются буквально в первого встречного.
Эмофилы, как правило, игнорируют все «красные флаги», предупреждающие о том, что с человеком не стоит иметь дело (нарушение личных границ, контролирующее поведение, газлайтинг), забывают о безопасном сексе, а иногда даже готовы ради своего антисоциального возлюбленного преступить закон.
С точки зрения физиологии, как предполагают специалисты, эмофлия может объясняться повышенной чувствительностью к гормону окситоцину. Этот гормон, который еще называют «гормоном любви», ассоциируется с привязанностью, доверием и заботой.
Чек-лист
Проверить, насколько вы склонны к эмофилии, можно по специально разработанной 10-балльной шкале. Для этого нужно оценить степень своего согласия со следующими девятью утверждениями, а также ответить на один, десятый, вопрос:
- Я легко влюбляюсь.
- Мне кажется, что романтические чувства развиваются слишком долго.
- Я ощущаю романтическую связь с человеком практически сразу.
- Мне нравится это чувство, когда ты влюблен.
- Я не принадлежу к людям, которые влюбляются.
- Я часто чувствую романтическую связь с несколькими людьми одновременно.
- Я был влюблен в несколько людей одновременно.
- Я часто влюбляюсь.
- Я склонен быстро вступать в отношения.
За свою жизнь в какое количество людей вы были влюблены?