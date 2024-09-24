Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог из Университета Невады рассказал, чем опасна эмофилия

Если вы склонны слишком быстро, легко и часто влюбляться, вполне возможно, что у вас эмофилия. Не стоит пугаться, это не психическое расстройство, а скорее личностная особенность.

Источник: Psychologies.ru

Как предупреждает психолог Дэниэл Джонс из Университета Невады (США), посвященная эмофилии статья которого опубликована в журнале Personality and Individual Differences, чрезмерная влюбчивость часто «идет в одном пакете» с такими чертами характера, как импульсивность, склонность к рискованному поведению и изменам.

Эмофилы также часто бывают невнимательными и забывчивыми. Что касается рискованного поведения, то слишком влюбчивые люди часто неразборчивы в выборе объекта своей любви и влюбляются буквально в первого встречного.

Особенно их привлекают люди с личностными качествами из «темной триады» (нарциссы, психопаты, макиавеллисты), ведь они обычно очень харизматичны, очаровательны и уверены в себе.

Эмофилы, как правило, игнорируют все «красные флаги», предупреждающие о том, что с человеком не стоит иметь дело (нарушение личных границ, контролирующее поведение, газлайтинг), забывают о безопасном сексе, а иногда даже готовы ради своего антисоциального возлюбленного преступить закон.

С точки зрения физиологии, как предполагают специалисты, эмофлия может объясняться повышенной чувствительностью к гормону окситоцину. Этот гормон, который еще называют «гормоном любви», ассоциируется с привязанностью, доверием и заботой.

Чек-лист

Проверить, насколько вы склонны к эмофилии, можно по специально разработанной 10-балльной шкале. Для этого нужно оценить степень своего согласия со следующими девятью утверждениями, а также ответить на один, десятый, вопрос:

  • Я легко влюбляюсь.
  • Мне кажется, что романтические чувства развиваются слишком долго.
  • Я ощущаю романтическую связь с человеком практически сразу.
  • Мне нравится это чувство, когда ты влюблен.
  • Я не принадлежу к людям, которые влюбляются.
  • Я часто чувствую романтическую связь с несколькими людьми одновременно.
  • Я был влюблен в несколько людей одновременно.
  • Я часто влюбляюсь.
  • Я склонен быстро вступать в отношения.

За свою жизнь в какое количество людей вы были влюблены?