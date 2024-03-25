Психолог Ирина Ковалева перечислила 4 признака того, что женщина превращается в «тетку»

1. «Были люди как люди, и вдруг все стали кретины».
Отличительный признак «тетки» — она всегда и всем недовольна. Трава раньше была зеленее, небо голубее, люди — приятнее и умнее. Сегодня же ничего хорошего от мира ждать нет смысла, окружающие то и дело норовят обсчитать и обмануть, родные и друзья — бессовестные эгоисты, которые ее не ценят.
«Когда вы перестаете проявлять любовь и терпение к окружающим людям — это первый признак, что вы превращаетесь в ту самую “тетку”», — считает психолог Ирина Ковалева.
2. «Я для них все, а они для меня — ничего».
Она постоянно ходит по дому, вооруженная утюгом или тряпкой, найти ее также можно у плиты. Даже тогда, когда в этом нет никакой нужды! При этом она все время ворчит, что у нее опять разыгралась невралгия из-за домашних хлопот, что она устала и ей никто не помогает.
В соседней комнате, как правило, находятся взрослые дети и возлежащий на диване муж — все они, естественно, палец о палец не ударили, чтобы ей помочь.
Ирина Ковалева отмечает, что ворчание ни к чему не приведет — если вы продолжаете бесконечно обслуживать потребности домочадцев, даже если вам это не нравится, значит, пора всерьез задуматься о своих личных границах и заняться их укреплением.
3. «Мне это уже не по возрасту».
Зачастую классическую «тетку» выдает небрежный внешний вид, к которому могут привести отсутствие минимальных физических нагрузок и регулярное потребление нездоровой пищи. В таких случаев у окружающих может сложиться ощущение, что женщина устала следить за собой или делает это по инерции — отражение в зеркале ей явно не нравится, но она уже давно с этим смирилась.
4. «Ничего не изменишь».
Она сама не в восторге от образа жизни, который она ведет, ее ожидания юности явно не совпадают с реальностью. Однако менять она ничего не хочет, потому что уверена, что это невозможно. Жизнь ее уже сложилась — и ничего не попишешь.
В итоге женщина живет с вечным чувством неудовлетворенности, привыкает терпеть и игнорировать свои эмоции.
Это приводит к накоплению подавленной агрессии — именно от нее потом страдают ни в чем не повинные окружающие, которые могут попасть под горячую руку, наступив, например, ей на ногу в автобусе.
«И дело вовсе не в возрасте. В 30 лет можно быть “теткой”, а затем в 50 — собраться с силами, начать строить карьеру, заниматься собой и любить себя», — резюмирует психолог.