Психолог Ирина Ковалева перечислила 4 признака того, что женщина превращается в «тетку»

«Тетка в МФЦ сегодня вывела меня из себя», «какая-то тетка начала скандалить в магазине на кассе», «одета как тетка, конечно»… Когда мы слышим что-то похожее, нам сразу представляется женщина средних лет с вечно недовольным лицом. Кажется, что она ненавидит весь мир — в том числе потому, что ее собственная жизнь сложилась не так, как она хотела. Как не пропустить момент и не стать такой же? Психолог перечислила четыре фразы, которые свойственны настоящей «тетке».