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Психолог Ирина Ковалева перечислила 4 признака того, что женщина превращается в «тетку»

«Тетка в МФЦ сегодня вывела меня из себя», «какая-то тетка начала скандалить в магазине на кассе», «одета как тетка, конечно»… Когда мы слышим что-то похожее, нам сразу представляется женщина средних лет с вечно недовольным лицом. Кажется, что она ненавидит весь мир — в том числе потому, что ее собственная жизнь сложилась не так, как она хотела. Как не пропустить момент и не стать такой же? Психолог перечислила четыре фразы, которые свойственны настоящей «тетке».

Источник: Psychologies.ru

1. «Были люди как люди, и вдруг все стали кретины».

Отличительный признак «тетки» — она всегда и всем недовольна. Трава раньше была зеленее, небо голубее, люди — приятнее и умнее. Сегодня же ничего хорошего от мира ждать нет смысла, окружающие то и дело норовят обсчитать и обмануть, родные и друзья — бессовестные эгоисты, которые ее не ценят.

«Когда вы перестаете проявлять любовь и терпение к окружающим людям — это первый признак, что вы превращаетесь в ту самую “тетку”», — считает психолог Ирина Ковалева.

2. «Я для них все, а они для меня — ничего».

Она постоянно ходит по дому, вооруженная утюгом или тряпкой, найти ее также можно у плиты. Даже тогда, когда в этом нет никакой нужды! При этом она все время ворчит, что у нее опять разыгралась невралгия из-за домашних хлопот, что она устала и ей никто не помогает.

В соседней комнате, как правило, находятся взрослые дети и возлежащий на диване муж — все они, естественно, палец о палец не ударили, чтобы ей помочь.

Ирина Ковалева отмечает, что ворчание ни к чему не приведет — если вы продолжаете бесконечно обслуживать потребности домочадцев, даже если вам это не нравится, значит, пора всерьез задуматься о своих личных границах и заняться их укреплением.

3. «Мне это уже не по возрасту».

Зачастую классическую «тетку» выдает небрежный внешний вид, к которому могут привести отсутствие минимальных физических нагрузок и регулярное потребление нездоровой пищи. В таких случаев у окружающих может сложиться ощущение, что женщина устала следить за собой или делает это по инерции — отражение в зеркале ей явно не нравится, но она уже давно с этим смирилась.

4. «Ничего не изменишь».

Она сама не в восторге от образа жизни, который она ведет, ее ожидания юности явно не совпадают с реальностью. Однако менять она ничего не хочет, потому что уверена, что это невозможно. Жизнь ее уже сложилась — и ничего не попишешь.

В итоге женщина живет с вечным чувством неудовлетворенности, привыкает терпеть и игнорировать свои эмоции.

Это приводит к накоплению подавленной агрессии — именно от нее потом страдают ни в чем не повинные окружающие, которые могут попасть под горячую руку, наступив, например, ей на ногу в автобусе.

«И дело вовсе не в возрасте. В 30 лет можно быть “теткой”, а затем в 50 — собраться с силами, начать строить карьеру, заниматься собой и любить себя», — резюмирует психолог.