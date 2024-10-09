Психолог Хорс рассказал о причинах осенней хандры

Нехватка солнца, частые осадки, похолодание и сокращение светового влияют на состояние человека, заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Первое, что делаем — говорим себе: “Я имею право на ухудшение состояния в связи со сменой времен года. Испытывать такое ухудшение — нормально, естественно и не является чем-то плохим. Я не обязан всегда и во всём быть эффективным, энергичным и так далее”», — сказал специалист.
По словам психолога, не стоит воспринимать ухудшение состояния в осенний период как трагедию. Необходимо принять это как данность и дальше реализовывать себя.
«И тогда человек в рамках этой погоды начинает искать возможность больше о себе позаботиться, он меньше переживает из-за самих переживаний о том, что у него началась осенняя хандра», — отметил эксперт.