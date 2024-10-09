Психолог Хорс рассказал о причинах осенней хандры

«Первое, что делаем — говорим себе: “Я имею право на ухудшение состояния в связи со сменой времен года. Испытывать такое ухудшение — нормально, естественно и не является чем-то плохим. Я не обязан всегда и во всём быть эффективным, энергичным и так далее”», — сказал специалист.